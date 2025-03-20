Тюменцы массово скупают туры за границу после укрепления рубля

После падения доллара в Тюмени вырос спрос на путевки за границу
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на путевки за границу вырос за последнюю неделю
Спрос на путевки за границу вырос за последнюю неделю Фото:

Жители Тюмени стали чаще интересоваться поездками за границу. Большим спросом пользуются такие направления как Турция и Египет. Искать туры начали активнее после укрепления курса рубля, рассказала URA.RU турагент Кристина Игнатенко.

«За последнюю неделю наблюдается ажиотаж на путевки за границу. Люди начали интересоваться и прицениваться. Кто-то, пока курс низкий, готов уже сейчас оплатить полную стоимость путевки, другие хотят подождать более выгодных условий. Туристов все же мы предостерегаем и на сильное падение цен просим не рассчитывать, так туры к началу сезона все равно дорожают», — рассказала турагент Игнатенко.

Основным спросом сейчас пользуются Турция на лето и Таиланд на майские праздники. Сейчас минимальная стоимость путевок в Турцию на двух туристов будет стоить от 160 тысяч рублей. До падения курса минимальная цена начиналась от 180 тысяч рублей.

В понедельник, 17 марта, курс доллара на международном рынке опустился до 85 рублей. Последние подобное падение было зафиксировано в августе 2024 года. 

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Жители Тюмени стали чаще интересоваться поездками за границу. Большим спросом пользуются такие направления как Турция и Египет. Искать туры начали активнее после укрепления курса рубля, рассказала URA.RU турагент Кристина Игнатенко. «За последнюю неделю наблюдается ажиотаж на путевки за границу. Люди начали интересоваться и прицениваться. Кто-то, пока курс низкий, готов уже сейчас оплатить полную стоимость путевки, другие хотят подождать более выгодных условий. Туристов все же мы предостерегаем и на сильное падение цен просим не рассчитывать, так туры к началу сезона все равно дорожают», — рассказала турагент Игнатенко. Основным спросом сейчас пользуются Турция на лето и Таиланд на майские праздники. Сейчас минимальная стоимость путевок в Турцию на двух туристов будет стоить от 160 тысяч рублей. До падения курса минимальная цена начиналась от 180 тысяч рублей. В понедельник, 17 марта, курс доллара на международном рынке опустился до 85 рублей. Последние подобное падение было зафиксировано в августе 2024 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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