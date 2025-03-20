Тюменцы массово скупают туры за границу после укрепления рубля

Жители Тюмени стали чаще интересоваться поездками за границу. Большим спросом пользуются такие направления как Турция и Египет. Искать туры начали активнее после укрепления курса рубля, рассказала URA.RU турагент Кристина Игнатенко.
«За последнюю неделю наблюдается ажиотаж на путевки за границу. Люди начали интересоваться и прицениваться. Кто-то, пока курс низкий, готов уже сейчас оплатить полную стоимость путевки, другие хотят подождать более выгодных условий. Туристов все же мы предостерегаем и на сильное падение цен просим не рассчитывать, так туры к началу сезона все равно дорожают», — рассказала турагент Игнатенко.
Основным спросом сейчас пользуются Турция на лето и Таиланд на майские праздники. Сейчас минимальная стоимость путевок в Турцию на двух туристов будет стоить от 160 тысяч рублей. До падения курса минимальная цена начиналась от 180 тысяч рублей.
В понедельник, 17 марта, курс доллара на международном рынке опустился до 85 рублей. Последние подобное падение было зафиксировано в августе 2024 года.
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