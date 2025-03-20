Фицо не теряет надежды вернуть российский газ

Премьер Фицо: переговоры помогут возобновить транзит газа через Украину
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В Европе обсуждают восстановление транзита газа через Украину
В Европе обсуждают восстановление транзита газа через Украину Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил оптимизм относительно возможности восстановления транзита газа через Украину в результате мирных переговоров. Во время заседания парламентского комитета по европейским делам, Фицо упомянул текущие сложности с организацией своповых поставок газа из Азербайджана, с которыми сталкивается Словакия из-за технических проблем.

Фицо выразил надежду, что успешные мирные договоренности смогут упростить и нормализовать процесс транзита газа через Украину в Европу. «Мы ведем переговоры, прежде всего, с Азербайджаном, поскольку пытаемся (организовать) своповые поставки (газа), это сталкивается со всеми возможными техническими проблемами, поэтому верю, что переговоры о мире откроют путь к стандартному транзиту газа через Украину», — сказал премьер. Цитату приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что уровень заполнения подземных газохранилищ Европы снизился до 34,5%, что является минимальным значением за последние три года. Объем газа в хранилищах составляет приблизительно 38 миллиардов кубических метров, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). С начала текущего отопительного сезона общий объем изъятого газа, за вычетом объема его закачки, достиг 67,5 миллиарда кубических метров.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил оптимизм относительно возможности восстановления транзита газа через Украину в результате мирных переговоров. Во время заседания парламентского комитета по европейским делам, Фицо упомянул текущие сложности с организацией своповых поставок газа из Азербайджана, с которыми сталкивается Словакия из-за технических проблем. Фицо выразил надежду, что успешные мирные договоренности смогут упростить и нормализовать процесс транзита газа через Украину в Европу. «Мы ведем переговоры, прежде всего, с Азербайджаном, поскольку пытаемся (организовать) своповые поставки (газа), это сталкивается со всеми возможными техническими проблемами, поэтому верю, что переговоры о мире откроют путь к стандартному транзиту газа через Украину», — сказал премьер. Цитату приводит РИА Новости. Ранее стало известно, что уровень заполнения подземных газохранилищ Европы снизился до 34,5%, что является минимальным значением за последние три года. Объем газа в хранилищах составляет приблизительно 38 миллиардов кубических метров, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). С начала текущего отопительного сезона общий объем изъятого газа, за вычетом объема его закачки, достиг 67,5 миллиарда кубических метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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