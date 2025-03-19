Подземные хранилища газа в Европе опустели на две трети

Уровень заполнения подземных газохранилищ Европы снизился до 34,5%, что является минимальным значением за последние три года. Объем газа в хранилищах составляет приблизительно 38 миллиардов кубических метров, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
В связи с незначительным понижением температуры, скорость изъятия газа из хранилищ несколько возросла. С начала текущего отопительного сезона общий объем изъятого газа, за вычетом объема его закачки, достиг 67,5 миллиарда кубических метров.
По информации GIE, 17 марта объем отбора газа из европейских хранилищ достиг 356 миллионов кубических метров, в то время как объем закачки упал до 31 миллиона кубических метров. В условиях высокого потребления газа в текущем отопительном сезоне запасы в хранилищах оказались на шестом месте по величине за все время проведения наблюдений для марта, достигнув 38,3 миллиарда кубических метров.
Прошлый сезон выкачивания газа из подземных хранилищ Европы завершился 31 марта 2024 года, оставив в резервуарах 58,44% запасов — это наивысший показатель с начала ведения соответствующих наблюдений. Тем не менее, текущий уровень заполнения хранилищ составляет 34,53%, что на 11,31 процентных пункта меньше среднего значения для этой даты за последние пять лет.
В Европе отопительный период начался 29 октября 2024 года, что на 10 дней раньше обычного срока начала осенне-зимнего сезона предыдущего года. С этого времени страны Евросоюза изъяли из своих газохранилищ более 72 миллиардов кубометров газа, при этом чистый объем изъятого газа составил приблизительно 67,5 миллиарда кубометров. К 140-му дню после достижения пиковой заполненности хранилищ, объем отбора газа оказался на 25% выше среднего уровня за последние пять лет на аналогичную дату.
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