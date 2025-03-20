Следим за жаворонками и не сажаем вербу: что нельзя делать в Весенний солнцеворот

В России отметят Весенний солнцеворот 21 марта 2025
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В народе праздник 21 марта ассоциировался с вербой
В народе праздник 21 марта ассоциировался с вербой Фото:

В России 21 марта отметят народный праздник Весенний солнцеворот. Испокон веков этот праздник ассоциировался с приходом весны и возвращением жаворонков. В народе вокруг даты появились свои приметы и традиции. О том, что можно и нельзя делать 21 марта 2025 года — в материале URA.RU.

Традиции на Весенний солнцеворот 21 марта

В традиции 21 марта ассоциировался с прилетом жаворонков. В народе считали, что эти птицы — посланцы Рая, которые приносят с собой тепло. Крестьяне в этот день приговаривали: «Придет солнышко и к нашим окошечкам».

Радуясь прилету птиц, хозяйки готовили фигурки птиц из карамели и дарили их детям. Еще одна традиция на Весенний солнцеворот: разукрашивать яйца, изображая на них солнце, птиц и звездное небо.

В народе праздник также называли Вербоносица
В народе праздник также называли Вербоносица
Фото:

Еще одно название праздника — «Вербоносица», ведь 21 марта начинала расцветать верба. В традиции это растение обладало магическими целебными свойствами. Поэтому на праздник было принято приносить в дом веточку вербы. Считалось, что это растение поможет избавиться от всех бытовых проблем, избежать ссор и болезней.

Ночью с 21 на 22 марта в народе было принято гадать. Подходил любой способ, но гадать можно было только на суженного.

Что можно и нельзя делать 21 марта

В день Весеннего солнцеворота было принято приносить домой веточку вербы, чтобы наладить быт и избежать проблем со здоровьем. Для этого из коры растения заваривали чай: толченую вербу заливали кипятком и давали настояться несколько часов.

Сам праздник было принято проводить в кругу самых близких людей. В народе верили, что если отпраздновать 21 марта с родными, то и в будущем одиночество не постигнет.

Несмотря на то, что верба считалась неотъемлемым атрибутом праздника, сажать ее 21 марта строго запрещалось. По поверью, человек, который посадит растение в Весенний солнцеворот, погибнет когда дерево вырастет. «Кто вербу посадит — сам на себя заступ готовит», поговаривали крестьяне.

Также 21 марта запрещалось давать деньги в долг. Ведь того, кто поделиться деньгами на Весенний солнцеворот, ожидает бедность в будущем.

Приметы на Весенний солнцеворот 21 марта

По погоде на Весенний солнцеворот люди узнавали, что ждет их за окном в ближайшие дни. Например, если в праздник облака плыли по небу быстро — то в марте погода окажется хорошей. А метель 21 марта указывала на то, что урожай в этом году вырастет богатый.

Прилетевшие 21 марта жаворонки намекали на то, что в ближайшие дни начнется потепление. А утренний туман, наоборот, указывал на приближающиеся заморозки.

Церковный праздник 21 марта

Пока в народе встречали приход весны, в храмах вспоминали о святом Поликарпе. Он родился во II веке в Смирне, где дослужился до сана Епископа. Когда император Марк Аврелий начал массовые гонения на христиан, Поликарп не испугался и продолжил открыто прославлять Христа. Когда стража схватила святого, он не отрекся от веры, за что власти истязали его, а затем прилюдно сожгли на костре.

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В России 21 марта отметят народный праздник Весенний солнцеворот. Испокон веков этот праздник ассоциировался с приходом весны и возвращением жаворонков. В народе вокруг даты появились свои приметы и традиции. О том, что можно и нельзя делать 21 марта 2025 года — в материале URA.RU. Традиции на Весенний солнцеворот 21 марта В традиции 21 марта ассоциировался с прилетом жаворонков. В народе считали, что эти птицы — посланцы Рая, которые приносят с собой тепло. Крестьяне в этот день приговаривали: «Придет солнышко и к нашим окошечкам». Радуясь прилету птиц, хозяйки готовили фигурки птиц из карамели и дарили их детям. Еще одна традиция на Весенний солнцеворот: разукрашивать яйца, изображая на них солнце, птиц и звездное небо. Еще одно название праздника — «Вербоносица», ведь 21 марта начинала расцветать верба. В традиции это растение обладало магическими целебными свойствами. Поэтому на праздник было принято приносить в дом веточку вербы. Считалось, что это растение поможет избавиться от всех бытовых проблем, избежать ссор и болезней. Ночью с 21 на 22 марта в народе было принято гадать. Подходил любой способ, но гадать можно было только на суженного. Что можно и нельзя делать 21 марта В день Весеннего солнцеворота было принято приносить домой веточку вербы, чтобы наладить быт и избежать проблем со здоровьем. Для этого из коры растения заваривали чай: толченую вербу заливали кипятком и давали настояться несколько часов. Сам праздник было принято проводить в кругу самых близких людей. В народе верили, что если отпраздновать 21 марта с родными, то и в будущем одиночество не постигнет. Несмотря на то, что верба считалась неотъемлемым атрибутом праздника, сажать ее 21 марта строго запрещалось. По поверью, человек, который посадит растение в Весенний солнцеворот, погибнет когда дерево вырастет. «Кто вербу посадит — сам на себя заступ готовит», поговаривали крестьяне. Также 21 марта запрещалось давать деньги в долг. Ведь того, кто поделиться деньгами на Весенний солнцеворот, ожидает бедность в будущем. Приметы на Весенний солнцеворот 21 марта По погоде на Весенний солнцеворот люди узнавали, что ждет их за окном в ближайшие дни. Например, если в праздник облака плыли по небу быстро — то в марте погода окажется хорошей. А метель 21 марта указывала на то, что урожай в этом году вырастет богатый. Прилетевшие 21 марта жаворонки намекали на то, что в ближайшие дни начнется потепление. А утренний туман, наоборот, указывал на приближающиеся заморозки. Церковный праздник 21 марта Пока в народе встречали приход весны, в храмах вспоминали о святом Поликарпе. Он родился во II веке в Смирне, где дослужился до сана Епископа. Когда император Марк Аврелий начал массовые гонения на христиан, Поликарп не испугался и продолжил открыто прославлять Христа. Когда стража схватила святого, он не отрекся от веры, за что власти истязали его, а затем прилюдно сожгли на костре.
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