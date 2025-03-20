Следим за жаворонками и не сажаем вербу: что нельзя делать в Весенний солнцеворот

В России 21 марта отметят народный праздник Весенний солнцеворот. Испокон веков этот праздник ассоциировался с приходом весны и возвращением жаворонков. В народе вокруг даты появились свои приметы и традиции. О том, что можно и нельзя делать 21 марта 2025 года — в материале URA.RU.
Традиции на Весенний солнцеворот 21 марта
В традиции 21 марта ассоциировался с прилетом жаворонков. В народе считали, что эти птицы — посланцы Рая, которые приносят с собой тепло. Крестьяне в этот день приговаривали: «Придет солнышко и к нашим окошечкам».
Радуясь прилету птиц, хозяйки готовили фигурки птиц из карамели и дарили их детям. Еще одна традиция на Весенний солнцеворот: разукрашивать яйца, изображая на них солнце, птиц и звездное небо.
Еще одно название праздника — «Вербоносица», ведь 21 марта начинала расцветать верба. В традиции это растение обладало магическими целебными свойствами. Поэтому на праздник было принято приносить в дом веточку вербы. Считалось, что это растение поможет избавиться от всех бытовых проблем, избежать ссор и болезней.
Ночью с 21 на 22 марта в народе было принято гадать. Подходил любой способ, но гадать можно было только на суженного.
Что можно и нельзя делать 21 марта
В день Весеннего солнцеворота было принято приносить домой веточку вербы, чтобы наладить быт и избежать проблем со здоровьем. Для этого из коры растения заваривали чай: толченую вербу заливали кипятком и давали настояться несколько часов.
Сам праздник было принято проводить в кругу самых близких людей. В народе верили, что если отпраздновать 21 марта с родными, то и в будущем одиночество не постигнет.
Несмотря на то, что верба считалась неотъемлемым атрибутом праздника, сажать ее 21 марта строго запрещалось. По поверью, человек, который посадит растение в Весенний солнцеворот, погибнет когда дерево вырастет. «Кто вербу посадит — сам на себя заступ готовит», поговаривали крестьяне.
Также 21 марта запрещалось давать деньги в долг. Ведь того, кто поделиться деньгами на Весенний солнцеворот, ожидает бедность в будущем.
Приметы на Весенний солнцеворот 21 марта
По погоде на Весенний солнцеворот люди узнавали, что ждет их за окном в ближайшие дни. Например, если в праздник облака плыли по небу быстро — то в марте погода окажется хорошей. А метель 21 марта указывала на то, что урожай в этом году вырастет богатый.
Прилетевшие 21 марта жаворонки намекали на то, что в ближайшие дни начнется потепление. А утренний туман, наоборот, указывал на приближающиеся заморозки.
Церковный праздник 21 марта
Пока в народе встречали приход весны, в храмах вспоминали о святом Поликарпе. Он родился во II веке в Смирне, где дослужился до сана Епископа. Когда император Марк Аврелий начал массовые гонения на христиан, Поликарп не испугался и продолжил открыто прославлять Христа. Когда стража схватила святого, он не отрекся от веры, за что власти истязали его, а затем прилюдно сожгли на костре.
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