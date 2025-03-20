Власти Перми хотят снести мини-рынок в центре города

Власти Перми намерены снести мини-рынок на улице Пушкина. Районная администрация вышла в Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО «С.О.В.А.» и трем индивидуальным предпринимателям: Константину Шарифуллину, Ольге Паньковой, Валерию Никулину. Его зарегистрировали 11 марта.
«Администрация просит обязать ответчиков в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу демонтировать киоск „Овощи и фрукты“, павильоны „Мамин хлеб“ и „Сладкий домик“. Кроме того, взыскать 15 тысяч рублей за каждый день просрочки неисполнения решения суда», — сказано в картотеке дел на сайте суда.
Мэрия также просила арбитраж наложить на объекты обеспечительные меры. Однако суд отказал. Причина, по которой нестационарные объекты (НТО) должны быть снесены, по мнению администрации заключается в том, что они нарушают требования к размещению объектов.
Ранее URA.RU сообщало, что на Центральном рынке Перми землю незаконно заняли под торговлю. Мэрия нашла 28 нарушений, связанных с нецелевым использованием территорий.
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