Власти Перми хотят снести мини-рынок в центре города

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Районная администрация просит демонтировать три НТО
Районная администрация просит демонтировать три НТО Фото:

Власти Перми намерены снести мини-рынок на улице Пушкина. Районная администрация вышла в Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО «С.О.В.А.» и трем индивидуальным предпринимателям: Константину Шарифуллину, Ольге Паньковой, Валерию Никулину. Его зарегистрировали 11 марта.

«Администрация просит обязать ответчиков в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу демонтировать киоск „Овощи и фрукты“, павильоны „Мамин хлеб“ и „Сладкий домик“. Кроме того, взыскать 15 тысяч рублей за каждый день просрочки неисполнения решения суда», — сказано в картотеке дел на сайте суда.

Мэрия также просила арбитраж наложить на объекты обеспечительные меры. Однако суд отказал. Причина, по которой нестационарные объекты (НТО) должны быть снесены, по мнению администрации заключается в том, что они нарушают требования к размещению объектов.

Ранее URA.RU сообщало, что на Центральном рынке Перми землю незаконно заняли под торговлю. Мэрия нашла 28 нарушений, связанных с нецелевым использованием территорий. 

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Власти Перми намерены снести мини-рынок на улице Пушкина. Районная администрация вышла в Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО «С.О.В.А.» и трем индивидуальным предпринимателям: Константину Шарифуллину, Ольге Паньковой, Валерию Никулину. Его зарегистрировали 11 марта. «Администрация просит обязать ответчиков в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу демонтировать киоск „Овощи и фрукты“, павильоны „Мамин хлеб“ и „Сладкий домик“. Кроме того, взыскать 15 тысяч рублей за каждый день просрочки неисполнения решения суда», — сказано в картотеке дел на сайте суда. Мэрия также просила арбитраж наложить на объекты обеспечительные меры. Однако суд отказал. Причина, по которой нестационарные объекты (НТО) должны быть снесены, по мнению администрации заключается в том, что они нарушают требования к размещению объектов. Ранее URA.RU сообщало, что на Центральном рынке Перми землю незаконно заняли под торговлю. Мэрия нашла 28 нарушений, связанных с нецелевым использованием территорий. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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