27 февраля 2025

На Центральном рынке Перми землю незаконно заняли под торговлю

Мэрия Перми нашла 28 нарушений на Центральном рынке
© Служба новостей «URA.RU»
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Собственники таких участков получили предостережения
Собственники таких участков получили предостережения Фото:

На Центральном рынке Перми зафиксировано 28 нарушений земельного законодательства.

Проверки проводил городской департамент земельных отношений. «Проинспектировано 9 кварталов, охватывающих 82 земельных участка, расположенных в границах улиц Пушкина, Подгорной, Крылова и шоссе Космонавтов», — сообщает администрация города на официальном сайте.

Самым частым нарушением стало нецелевое использование земель. Значительная часть участков, выделенных под ИЖС, применяются для ведения торговли или иной коммерческой деятельности. Собственники таких участков получили предостережения. Теперь им необходимо привести земельный участок в соответствие с требованиями закона.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми с 1 марта 2025 года увеличатся штрафы для предпринимателей за размещение вывесок с информацией о продаже табака. С бизнесменов могут взыскать до 800 тысяч рублей.

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На Центральном рынке Перми зафиксировано 28 нарушений земельного законодательства. Проверки проводил городской департамент земельных отношений. «Проинспектировано 9 кварталов, охватывающих 82 земельных участка, расположенных в границах улиц Пушкина, Подгорной, Крылова и шоссе Космонавтов», — сообщает администрация города на официальном сайте. Самым частым нарушением стало нецелевое использование земель. Значительная часть участков, выделенных под ИЖС, применяются для ведения торговли или иной коммерческой деятельности. Собственники таких участков получили предостережения. Теперь им необходимо привести земельный участок в соответствие с требованиями закона. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми с 1 марта 2025 года увеличатся штрафы для предпринимателей за размещение вывесок с информацией о продаже табака. С бизнесменов могут взыскать до 800 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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