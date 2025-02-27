На Центральном рынке Перми землю незаконно заняли под торговлю

На Центральном рынке Перми зафиксировано 28 нарушений земельного законодательства.
Проверки проводил городской департамент земельных отношений. «Проинспектировано 9 кварталов, охватывающих 82 земельных участка, расположенных в границах улиц Пушкина, Подгорной, Крылова и шоссе Космонавтов», — сообщает администрация города на официальном сайте.
Самым частым нарушением стало нецелевое использование земель. Значительная часть участков, выделенных под ИЖС, применяются для ведения торговли или иной коммерческой деятельности. Собственники таких участков получили предостережения. Теперь им необходимо привести земельный участок в соответствие с требованиями закона.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми с 1 марта 2025 года увеличатся штрафы для предпринимателей за размещение вывесок с информацией о продаже табака. С бизнесменов могут взыскать до 800 тысяч рублей.
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