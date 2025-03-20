Адвокат Власов: террористы «Крокуса» хотели бежать на Украину

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» признались следствию, что намеревались скрыться на Украине после нападения. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Олег Власов. По его словам, террористы целенаправленно двигались в сторону Украины, полагая, что это близко и их не выдадут РФ.
«Действительно, они целенаправленно двигались в сторону Украины, планировали там скрыться, но скорее из тех соображений, что это близко и из этой страны нет выдачи. Мой подзащитный как раз был водителем, он был знаком с заранее обозначенным маршрутом, этот вариант исходил от организаторов теракта», — заявил Власов, уточнив, что исполнители не знали, ждал ли их кто-либо на Украине. Его слова передает РИА «Новости».
Юрист также отметил, что организаторы нападения на концертный зал призывали участников атаки остаться на месте и вступить в конфронтацию с силами правопорядка. Однако исполнители теракта не подчинились указаниям и покинули место происшествия.
Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Группа вооруженных людей открыла огонь из автоматического оружия по зрителям и подожгла зал. В результате произошедшего погибли 145 человек. Следствие по теракту продлилось менее года. Сегодня, 20 марта, Мосгорсуд продлил срок ареста Мирзоеву и еще троим предполагаемым исполнителям теракта до 22 мая 2025 года.
*Далерджон Мирзоев внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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