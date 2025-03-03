Бастрыкин: следствие по теракту в «Крокус сити холле» завершено

Следствие по теракту в подмосковном «Крокус сити холле» завершено, сообщил глава СКР Александр Бастрыкин. Оно продлилось меньше года. Обвиняемые и их защитники начали знакомиться с материалами уголовного дела.
«Следственные действия завершены. Обвиняемые начали знакомиться с материалами [уголовного дела]», — сказал Бастрыкин в интервью ТАСС.
По словам главы СКР, это преступление, так же как убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова (следствие по которому еще продолжается), было тщательно спланированным. Бастрыкин в связи с этим похвалил оперативников, следователей и криминалистов, которые быстро вычислили всех причастных к теракту.
Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. От рук вооруженных злоумышленников погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 500 получили ранения и травмы. Четверо непосредственных исполнителей теракта: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), — а также их пособники, арестованы.
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