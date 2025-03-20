В Челябинске фестиваль моды «Платье города» отметит юбилей показом 20 коллекций

В Челябинске 26 марта в театре оперы и балета имени Глинки пройдет юбилейный фестиваль моды «Платье города». Мероприятие отметит свое 25-летие. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, зрителей ожидает показ 20 уникальных коллекций от дизайнеров из разных городов России и ближнего зарубежья.
«Сцена театра оперы и балета имени Глинки превратится в подиум — здесь 26 марта состоится праздник красоты и стиля. Тема фестиваля в этом году — „25 лет моды и стиля. Лучшее“. Для зрителей подготовили 20 коллекций. Они разработаны дизайнерами из Челябинска, а также авторами из Озерска, Екатеринбурга, Костаная, Санкт-Петербурга и Якутска», — отметили в пресс-службе.
Кульминацией юбилейного фестиваля станет показ коллекции «Девичьи грезы» Ольги Маляровой из Санкт-Петербурга, известной своими победами в престижных конкурсах, а также участием в модных мероприятиях Парижа и Милана. Ее работы отличаются изысканностью: использованием драгоценных материалов и обилием цветочных мотивов.
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