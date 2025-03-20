Пермяки ринулись скупать квартиры в новостройках

В феврале 2025 года в Перми возник ажиотаж на квартиры на первичном рынке. Количество договоров долевого участия выросло на 47,2%, по сравнению с январем этого же года. Об этом URA.RU рассказали специалисты сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек».
«В Перми в феврале было заключено порядка 500 договоров долевого участия, это на 47,2% больше, чем было в январе, и на 27,2% больше, чем годом ранее. Всего объем проданного жилья составил более 26 тысяч квадратных метров», — сообщили аналитики.
По словам коммерческого директора сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгения Белокурова, росту продаж квартир способствовали акции от застройщиков. Девелоперы стали предлагать выгодные условия взамен сократившихся ипотечных программ. Уточняется, что в Перми также вырос объем нового строительства. В феврале он составил 6,5 тысячи квадратных метров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!