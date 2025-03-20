20 марта 2025

Пермяки ринулись скупать квартиры в новостройках

В Перми выросли продажи квартир в новостройках
© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиры стали покупать чаще
Квартиры стали покупать чаще Фото:

В феврале 2025 года в Перми возник ажиотаж на квартиры на первичном рынке. Количество договоров долевого участия выросло на 47,2%, по сравнению с январем этого же года. Об этом URA.RU рассказали специалисты сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек».

«В Перми в феврале было заключено порядка 500 договоров долевого участия, это на 47,2% больше, чем было в январе, и на 27,2% больше, чем годом ранее. Всего объем проданного жилья составил более 26 тысяч квадратных метров», — сообщили аналитики.

По словам коммерческого директора сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгения Белокурова, росту продаж квартир способствовали акции от застройщиков. Девелоперы стали предлагать выгодные условия взамен сократившихся ипотечных программ. Уточняется, что в Перми также вырос объем нового строительства. В феврале он составил 6,5 тысячи квадратных метров.

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В феврале 2025 года в Перми возник ажиотаж на квартиры на первичном рынке. Количество договоров долевого участия выросло на 47,2%, по сравнению с январем этого же года. Об этом URA.RU рассказали специалисты сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек». «В Перми в феврале было заключено порядка 500 договоров долевого участия, это на 47,2% больше, чем было в январе, и на 27,2% больше, чем годом ранее. Всего объем проданного жилья составил более 26 тысяч квадратных метров», — сообщили аналитики. По словам коммерческого директора сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгения Белокурова, росту продаж квартир способствовали акции от застройщиков. Девелоперы стали предлагать выгодные условия взамен сократившихся ипотечных программ. Уточняется, что в Перми также вырос объем нового строительства. В феврале он составил 6,5 тысячи квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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