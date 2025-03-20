Пермяков зовут работать на шоколадную фабрику в Ленобласть за зарплату 400 тысяч

Жителей Прикамья приглашают на работу вахтовым методом упаковщиком конфет в город Волхов Ленинградской области. За вахту в 90 смен обещают платить от 400 тысяч рублей.
«Работа в Ленинградской области, город Волхов. Обязанности: упаковка конфет и шоколада, проверка целостности упаковки, укладка в коробки. Вахта от 15 смен и более. Работа по 12 часов в смену. Зарплата — от 400 тысяч рублей за 90 смен», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Рассматриваются кандидаты от 18 до 60 лет без опыта работы. Униформа, проживание и питание предоставляется бесплатно. Для семейных пар предусмотрено совместное проживание.
Ранее URA.RU сообщало, что жителей Прикамья без опыта работы приглашают на вахту разнорабочим на кирпичный завод в Подмосковье за 340 тысяч. Производство находится в Наро-Фоминске.
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