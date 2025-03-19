19 марта 2025

Петербургский суд вынес приговор черным риелторам за серию жестоких преступлений. Видео

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Преступная группа была создана в 2004 году с целью убийства граждан для приобретения их недвижимости
Преступная группа была создана в 2004 году с целью убийства граждан для приобретения их недвижимости Фото:

Калининский суд Петербурга огласил приговор в деле о серии жестоких преступлений, совершенных группой лиц. Обвиняемые признаны виновными в убийствах и попытках незаконного завладения недвижимостью уязвимых слоев населения. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Суд назначил наказание: Каранаеву — 19 лет. По совокупности с приговором Ленинградского областного суда — пожизненное лишение свободы в ИК особого режима; Блохину — 16 лет. По совокупности с приговором Василеостровского районного суда — 22 года в ИК строгого режима; Мирзамагомедову — 15 лет. По совокупности с приговором Верховного суда Республики Дагестан — 20 лет в ИК строгого режима», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.

Каранаев создал преступную группу не позднее мая 2004 года с целью убийства граждан для незаконного приобретения и последующей продажи их недвижимости. Жертвами становились в основном уязвимые слои населения: пожилые люди, лица, страдающие от алкогольной или наркотической зависимости, а также находящиеся в тяжелых жизненных условиях.

Один из эпизодов касается жителя Сестрорецка, который под воздействием наркотиков и алкоголя получил острое отравление и был убит после того, как подписал доверенность на продажу своей квартиры. В другом случае, Каранаев, используя знакомство с владельцем квартиры на улице Маршала Тухачевского, организовал убийство ударом обуха топора для завладения недвижимостью, которое, однако, не было связано с первоначальным планом отчуждения имущества.

Также суд постановил взыскать с Каранаева 1 000 000 рублей в пользу потерпевшей в качестве компенсации за моральный ущерб. Отдельно, суд обязал Каранаева и Блохина солидарно выплатить 1 000 000 рублей другому потерпевшему.

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Калининский суд Петербурга огласил приговор в деле о серии жестоких преступлений, совершенных группой лиц. Обвиняемые признаны виновными в убийствах и попытках незаконного завладения недвижимостью уязвимых слоев населения. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. «Суд назначил наказание: Каранаеву — 19 лет. По совокупности с приговором Ленинградского областного суда — пожизненное лишение свободы в ИК особого режима; Блохину — 16 лет. По совокупности с приговором Василеостровского районного суда — 22 года в ИК строгого режима; Мирзамагомедову — 15 лет. По совокупности с приговором Верховного суда Республики Дагестан — 20 лет в ИК строгого режима», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале. Каранаев создал преступную группу не позднее мая 2004 года с целью убийства граждан для незаконного приобретения и последующей продажи их недвижимости. Жертвами становились в основном уязвимые слои населения: пожилые люди, лица, страдающие от алкогольной или наркотической зависимости, а также находящиеся в тяжелых жизненных условиях. Один из эпизодов касается жителя Сестрорецка, который под воздействием наркотиков и алкоголя получил острое отравление и был убит после того, как подписал доверенность на продажу своей квартиры. В другом случае, Каранаев, используя знакомство с владельцем квартиры на улице Маршала Тухачевского, организовал убийство ударом обуха топора для завладения недвижимостью, которое, однако, не было связано с первоначальным планом отчуждения имущества. Также суд постановил взыскать с Каранаева 1 000 000 рублей в пользу потерпевшей в качестве компенсации за моральный ущерб. Отдельно, суд обязал Каранаева и Блохина солидарно выплатить 1 000 000 рублей другому потерпевшему.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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