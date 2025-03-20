Предпринимателя Вардана Саргисяна в Кургане увидели в сопровождении силовиков. Источники URA.RU среди бывших правоохранителей передают об обысках. Ранее Саргисян уже был судим за подпольную продажу хлеба.
«В офис хлебозавода Саргисяна его привезли силовики. Сопровождающих людей было много. Судя по форме, группы состояли из правоохранителей двух ведомств. Они все зашли в офис и долгое время там находились», — передали URA.RU случайные свидетели.
Источники из бывших правоохранителей подтвердили информацию о внимании со стороны силовиков. «В офисе коммерсанта и в его квартире прошли обыски. В чем именно подозревается бизнесмен пока не сообщается», — говорят осведомители.
В следственном управлении подтвердили факт следственных действий на предприятии бизнесмена. «По данному эпизоду работали сотрудники курганского УФСБ и Первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Курганской области», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Вардан Саргисян не впервые попадает в центр внимания силовиков. Владелец хлебопекарни уже был обсужден за мошенничество. В 2013-2014 годах он попал в скандал с налоговыми декларациями. Саргисян предоставлял ложные сведения о доходах, что позволило ему получить из бюджета более 200 тысяч федеральных средств. Он подпольно продавал хлеб, минуя бухгалтерию. Курганский суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей. В его бизнесе также были выявлены другие нарушения, такие как занижение числа сотрудников и незаконная эксплуатация мельницы.
Редакция пыталась дозвониться на предприятие бизнесмена. Трубку телефона никто не взял. Личным контактом бизнесмена агентство не располагает.
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