В Салехарде на День оленевода соберутся спортсмены из разных регионов России

В Салехарде 22 и 23 марта во время празднования Дня оленевода пройдут соревнования по волейболу на снегу. Город впервые соберет волейболистов из пяти регион страны, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«В эти выходные окружная столица впервые примет участников всероссийских соревнований по волейболу на снегу. Соревнования состоятся в рамках празднования Дня оленевода и пройдут среди команд юношей и девушек до 17 и до 19 лет», — сказано на сайте окружного правительства.
В предстоящем турнире примут участие 20 команд — среди них спортсмены из ЯНАО, Югры, Свердловской и Калининградской областей, а также Краснодарского края. Для проведения соревнований оборудовали три спортивные зоны, одна из которых предназначена для тренировок.
В первый день турнира состоится 18 игр среди юношей и девушек. Решающие матчи пройдут 23 марта, победителям и призерам будут вручены кубки, медали и грамоты.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде 22 и 23 марта отметят День оленевода. Жителей и гостей города ждут зрелищные спортивные мероприятия и музыкальная программа с участием популярных певцов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!