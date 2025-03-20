В Салехарде на День оленевода соберутся спортсмены из разных регионов России

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В соревнованиях примут участие 20 команд (архивное фото)
В соревнованиях примут участие 20 команд (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
День оленевода в ЯНАО — 2025

В Салехарде 22 и 23 марта во время празднования Дня оленевода пройдут соревнования по волейболу на снегу. Город впервые соберет волейболистов из пяти регион страны, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«В эти выходные окружная столица впервые примет участников всероссийских соревнований по волейболу на снегу. Соревнования состоятся в рамках празднования Дня оленевода и пройдут среди команд юношей и девушек до 17 и до 19 лет», — сказано на сайте окружного правительства.

В предстоящем турнире примут участие 20 команд — среди них спортсмены из ЯНАО, Югры, Свердловской и Калининградской областей, а также Краснодарского края. Для проведения соревнований оборудовали три спортивные зоны, одна из которых предназначена для тренировок.

В первый день турнира состоится 18 игр среди юношей и девушек. Решающие матчи пройдут 23 марта, победителям и призерам будут вручены кубки, медали и грамоты.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде 22 и 23 марта отметят День оленевода. Жителей и гостей города ждут зрелищные спортивные мероприятия и музыкальная программа с участием популярных певцов.

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В Салехарде 22 и 23 марта во время празднования Дня оленевода пройдут соревнования по волейболу на снегу. Город впервые соберет волейболистов из пяти регион страны, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «В эти выходные окружная столица впервые примет участников всероссийских соревнований по волейболу на снегу. Соревнования состоятся в рамках празднования Дня оленевода и пройдут среди команд юношей и девушек до 17 и до 19 лет», — сказано на сайте окружного правительства. В предстоящем турнире примут участие 20 команд — среди них спортсмены из ЯНАО, Югры, Свердловской и Калининградской областей, а также Краснодарского края. Для проведения соревнований оборудовали три спортивные зоны, одна из которых предназначена для тренировок. В первый день турнира состоится 18 игр среди юношей и девушек. Решающие матчи пройдут 23 марта, победителям и призерам будут вручены кубки, медали и грамоты. Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде 22 и 23 марта отметят День оленевода. Жителей и гостей города ждут зрелищные спортивные мероприятия и музыкальная программа с участием популярных певцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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