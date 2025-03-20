Почему челябинцам советуют покупать садовые участки в паводок

Челябинские риелторы советуют горожанам присматривать дачные участки для покупки в паводок, это лучшая проверка на предмет подтоплений. Если земля сухая, такой садовый участок с домиком можно покупать. Об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«Дачные участки лучше всего присматривать для покупки в паводок. Это лучшее время, чтобы понять, будет ли участок подвержен подтоплению. При этом я считаю, что медлить нельзя, потому что здесь может пройти две недели и люди уже не поймут, подвержены ли участки подтоплениям или нет. Бывают такие случаи, когда челябинцы купили участок зимой, снег сошел, а там просто болото», — отмечает Шатрукова.
При этом эксперт отметила: сейчас, чтобы понять, что садовые участки в СНТ в воде, необходимо выезжать на местность и проверять. Причем многие покупатели дач так и делают — смотрят по кадастровому номеру и едут проверять участок.
Ранее челябинцы на продажу стали выставлять участки вдвое дешевле средних цен. Сады с домиком в городе в среднем можно приобрести за 650 тысяч рублей, но дешевые участки с домами собственники продают по 250 — 300 тысяч рублей за объект.
Накануне паводок затронул СНТ «Железнодорожник», где затопило большинство садовых участков с дачными домиками. Половодье пришло в Челябинск раньше, чем ожидалось.
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