Ситуация с паводком в Челябинской области 19 марта. Фото, видео

Как в Челябинской области проходит паводок 19 марта

19 марта 2025 в 10:10 Размер текста - 17 +

Паводок в регионе начался на 2-3 недели раньше срока Фото: Ксения Шабанова © URA.RU новость из сюжета Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году В Челябинской области продолжается паводок, который начался на 2-3 недели раньше срока. Изменения уровня воды фиксируются экстренными службами, за прохождением талых вод установлен контроль. На каких территориях ситуация обстоит наиболее остро и какие меры предпринимаются уже сейчас — читайте в онлайн-трансляции URA.RU. 10:49 На контроле находятся семь случаев перелива талых вод через грунтовые дороги в пяти муниципалитетах -Брединский, Варненский, Сосновский, Кизильский и Уйский районы и один случай подмыва грунтовой насыпи под дорогой в Нагайбакском районе.



За сутки в поселке Тогузак Троицкого района перелив через дорогу прекратился. Движение штатное.



В поселке Остроленский Нагайбакского района паводковая ситуация стабилизировалась. 10:46 Для ликвидации последствий подтопления задействованы силы и средства РСЧС общей численностью 164 человека и 41 единица техники, включая 65 человек и 14 единиц техники от МЧС. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. 10:46 Взрывотехники воинской части Чебаркуля взорвали лед на реке Сим в городе Аша и вода устремилась вниз по руслу реки. Однако заторы выше по течению пока сохраняются. Как рассказал министр общественной безопасности Александр Гриб, участки выше по течению реки обследуются, там запланированы дополнительные подрывы льда.



Для жилых домов зоны подтопления подвезут еще помпы и тепловые пушки. Помпы откачают воду, пушки просушат дома. 10:43 По информации министерства общественной безопасности региона, в Аше сейчас подтоплено 329 приусадебных участков, 95 частных жилых и 173 садовых дома. За прошедший день вода ушла из 31 участка. Эвакуированы 275 человек, включая 68 детей. В ПВР размещены десять человек. 10:13 Накануне, 18 марта, рядом с селом Фершампенуаз на сложном участке около моста проведено принудительное разрушение ледового покрытия реки Гумбейка с целью беспрепятственного прохождения талых вод. Об этом сообщают в пресс-службе регионального МЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области продолжается паводок, который начался на 2-3 недели раньше срока. Изменения уровня воды фиксируются экстренными службами, за прохождением талых вод установлен контроль. На каких территориях ситуация обстоит наиболее остро и какие меры предпринимаются уже сейчас — читайте в онлайн-трансляции URA.RU. 10:49 19.03.2025 На контроле находятся семь случаев перелива талых вод через грунтовые дороги в пяти муниципалитетах -Брединский, Варненский, Сосновский, Кизильский и Уйский районы и один случай подмыва грунтовой насыпи под дорогой в Нагайбакском районе. За сутки в поселке Тогузак Троицкого района перелив через дорогу прекратился. Движение штатное. В поселке Остроленский Нагайбакского района паводковая ситуация стабилизировалась. 10:46 19.03.2025 Для ликвидации последствий подтопления задействованы силы и средства РСЧС общей численностью 164 человека и 41 единица техники, включая 65 человек и 14 единиц техники от МЧС. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. 10:46 19.03.2025 Взрывотехники воинской части Чебаркуля взорвали лед на реке Сим в городе Аша и вода устремилась вниз по руслу реки. Однако заторы выше по течению пока сохраняются. Как рассказал министр общественной безопасности Александр Гриб, участки выше по течению реки обследуются, там запланированы дополнительные подрывы льда. Для жилых домов зоны подтопления подвезут еще помпы и тепловые пушки. Помпы откачают воду, пушки просушат дома. 10:43 19.03.2025 По информации министерства общественной безопасности региона, в Аше сейчас подтоплено 329 приусадебных участков, 95 частных жилых и 173 садовых дома. За прошедший день вода ушла из 31 участка. Эвакуированы 275 человек, включая 68 детей. В ПВР размещены десять человек. 10:13 19.03.2025 Накануне, 18 марта, рядом с селом Фершампенуаз на сложном участке около моста проведено принудительное разрушение ледового покрытия реки Гумбейка с целью беспрепятственного прохождения талых вод. Об этом сообщают в пресс-службе регионального МЧС.