Первый премьер Украины Фокин умер на 93-м году жизни

Скончался первый премьер-министр Украины Витольд Фокин, сообщило «Страна.ua». На момент смерти ему было 92 года.
«Умер первый премьер Украины Витольд Фокин», — передает издание. Отмечается, что о гибели Фокина сообщила его внучка Мария. Причина смерти не уточняется.
Витольд Фокин занимал пост главы украинского правительства с 1991 по 1992 год. Тогда президентом страны был Леонид Кравчук. В октябре 1992 года политик был вынужден подать в отставку. На протяжении почти трех десятилетий он не занимал видных государственных должностей. Однако в августе 2020 года получил назначение на пост заместителя представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТГК), которая занималась поиском решений по стабилизации ситуации в Донбассе.
В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении Фокина из состава ТГК. Это решение было вызвано его публичными высказываниями, в которых он отмечал, что не считает себя «врагом России» и не обладает доказательствами того, что РФ ведет боевые действия с Украиной.
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