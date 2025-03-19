В Петербурге прокуратура потребовала отдать государству имущество полковника

Петроградский суд Петербурга рассматривает иск, поданный первым заместителем Генерального прокурора РФ против экс-полковника внутренней службы Сергея Мойсеенко. Суть иска заключается в обращении в доход государства объема имущества и денежных средств на сумму около 127,5 миллионов рублей. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
«Истец просит суд обратить в доход государства имущество Мойсеенко (ряд объектов недвижимости и деньги) на сумму не менее 127 646 360 рублей», — пишет руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Сообщение было опубликовано в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро».
В документах, представленных суду, указывается, что Мойсеенко в период с 2009 по 2017 год официально заработал 11 296 085 рублей. Однако его расходы на путешествия, покупку предметов роскоши, а также денежные подарки и займы значительно превышают эту сумму. Это вызвало сомнения в законности происхождения средств. Сергей Мойсеенко числится владельцем 14 объектов недвижимости в России, четырех объектов в Испании и девяти премиальных автомобилей на общую сумму 185 667 222 рубля. Судебные материалы указывают на то, что часть имущества была приобретена по заниженным ценам или через мнимые сделки.
Прокуратура требует обратить в доход государства имущество на сумму не менее 127 646 360 рублей. Это предложение основано на разнице между законными доходами Мойсеенко и стоимостью приобретенного имущества. На данный момент судом назначено предварительное заседание, и введены обеспечительные меры для предотвращения возможного распоряжения имуществом до окончания судебного разбирательства.
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