19 марта 2025

В Петербурге прокуратура потребовала отдать государству имущество полковника

© Служба новостей «URA.RU»
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Предложение основано на разнице между доходами Мойсеенко и стоимостью приобретенного имущества
Предложение основано на разнице между доходами Мойсеенко и стоимостью приобретенного имущества Фото:

Петроградский суд Петербурга рассматривает иск, поданный первым заместителем Генерального прокурора РФ против экс-полковника внутренней службы Сергея Мойсеенко. Суть иска заключается в обращении в доход государства объема имущества и денежных средств на сумму около 127,5 миллионов рублей. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

«Истец просит суд обратить в доход государства имущество Мойсеенко (ряд объектов недвижимости и деньги) на сумму не менее 127 646 360 рублей», — пишет руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Сообщение было опубликовано в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро».

В документах, представленных суду, указывается, что Мойсеенко в период с 2009 по 2017 год официально заработал 11 296 085 рублей. Однако его расходы на путешествия, покупку предметов роскоши, а также денежные подарки и займы значительно превышают эту сумму. Это вызвало сомнения в законности происхождения средств. Сергей Мойсеенко числится владельцем 14 объектов недвижимости в России, четырех объектов в Испании и девяти премиальных автомобилей на общую сумму 185 667 222 рубля. Судебные материалы указывают на то, что часть имущества была приобретена по заниженным ценам или через мнимые сделки.

Прокуратура требует обратить в доход государства имущество на сумму не менее 127 646 360 рублей. Это предложение основано на разнице между законными доходами Мойсеенко и стоимостью приобретенного имущества. На данный момент судом назначено предварительное заседание, и введены обеспечительные меры для предотвращения возможного распоряжения имуществом до окончания судебного разбирательства.

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Петроградский суд Петербурга рассматривает иск, поданный первым заместителем Генерального прокурора РФ против экс-полковника внутренней службы Сергея Мойсеенко. Суть иска заключается в обращении в доход государства объема имущества и денежных средств на сумму около 127,5 миллионов рублей. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. «Истец просит суд обратить в доход государства имущество Мойсеенко (ряд объектов недвижимости и деньги) на сумму не менее 127 646 360 рублей», — пишет руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Сообщение было опубликовано в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро». В документах, представленных суду, указывается, что Мойсеенко в период с 2009 по 2017 год официально заработал 11 296 085 рублей. Однако его расходы на путешествия, покупку предметов роскоши, а также денежные подарки и займы значительно превышают эту сумму. Это вызвало сомнения в законности происхождения средств. Сергей Мойсеенко числится владельцем 14 объектов недвижимости в России, четырех объектов в Испании и девяти премиальных автомобилей на общую сумму 185 667 222 рубля. Судебные материалы указывают на то, что часть имущества была приобретена по заниженным ценам или через мнимые сделки. Прокуратура требует обратить в доход государства имущество на сумму не менее 127 646 360 рублей. Это предложение основано на разнице между законными доходами Мойсеенко и стоимостью приобретенного имущества. На данный момент судом назначено предварительное заседание, и введены обеспечительные меры для предотвращения возможного распоряжения имуществом до окончания судебного разбирательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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