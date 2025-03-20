Ребенок из многодетной семьи в Кургане не может попасть в бассейн по льготе

В Кургане ребенок из многодетной семьи не может попасть в бассейн по льготе, так как в отведенное для льготников время он обучается в школе. Другое время для посещения администрация бассейна не предоставляет. Об этом URA.RU рассказали родители ученика.
«Решили воспользоваться возможностью посещать бассейн „Олимп“ детям бесплатно, так как многодетная семья. Нам сказали, что посещать бассейн можно раз в неделю: в субботу или в воскресенье в четные даты. В субботу время посещения 10:00 или 12:00. В воскресенье — только в 7:00. По субботам ребенок в это время учится, а в воскресенье приехать к 7 утра из Кетово невозможно: автобус в это время не ездит. Мы попросили поменять нам время, так как ребенок просто физически не может воспользоваться данной льготой. В „Олимпе“ нам отказали», — рассказали родители.
В управлении физической культуры и спорту Курганской области на запрос URA.RU ответили, что льготные услуги в государственных учреждениях спорта, в том числе в бассейне «Олимп», предоставляются на основании Закона Курганской области «О физической культуре и спорте в Курганской области». Бесплатно услуги могут получать: дети из многодетных и малоимущих семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети граждан, призванных на военную службу по мобилизации, сотрудники органов внутренних дел, инвалиды, участники СВО.
«Помимо данных категорий граждан, льготно (по скидке) услуги получают пенсионеры, школьники, студенты. Кроме того, в бассейне тренируются воспитанники двух спортивных школ города Кургана, а также все остальные жители региона. Расписание работы бассейна формируется так, чтобы учесть все данные категории граждан. Максимальное единовременное количество занимающихся на одной дорожке в 25-метровом бассейне не может превышать 8 человек (приказ Минспорта России №244 от 21.03.2018 г.). В связи с вышеизложенным, выделять дополнительное время не представляется возможным», — отметили в ведомстве.
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