Курорт «Увильды» добился реструктуризации долга челябинского бизнесмена Мицукова

Арбитражный суд Челябинской области ввел процедуру реструктуризации долгов бизнесмена и военврача Александра Мицукова по требованию курорта «Увильды». Как сообщили в пресс-службе суда, результаты процедуры появятся к 7 августа.
«Рассматривается дело по заявлению кредитора ООО „МЦМиР „Курорт Увильды““ о признании несостоятельным Александра Мицукова. Заявление признано обоснованным, в отношении должника введена процедура реструктуризации долгов», — отметили в суде.
Результаты процедуры появятся к 7 августа. Финансовым управляющим суд утвердил Сергея Иванова.
В феврале адвокат Андрей Морозов пояснил URA.RU, что реструктуризация освобождает должника от моментальных выплат. Будет составлен график погашения задолженности. Сама сумма долга снизилась после того, как Мицуков доказал, что из денег курорта тратился на строительство охотхозяйства «Картабыз», являвшегося семейной собственностью. Эти активы были включены в раздел имущества. Суд посчитал, что и обязательства следует распределить между бывшими супругами.
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