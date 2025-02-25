Верховный суд сохранил арест счетов челябинского военврача в споре за «Увильды»

Верховный суд высказал мнение о банковских счетах Александра Мицукова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Верховный суд РФ оставил в силе постановления приставов о наложении ареста на счета челябинского военврача, владельца элитного курорта «Увильды» Александра Мицукова, владеющего курортом «Увильды». Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел.

«Об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ», — следует из сайта суда. Спор рассмотрели в закрытом судебном заседании.

Суть спора касается банкротства Мицукова. Сначала приставы возбудили исполнительные производства, а затем их приостановили. Это было сделано после того, как Мицуков принял участие в СВО, что подтвердили в Минобороны РФ. С отменой арестов не согласилась компания МЦМИР «Курорт Увильды», которую контролируют бывшая супруга бизнесмена Инга Майер и сын Александр.

В отношении предпринимателя ведется процедура реструктуризации долга. Глава компании «Морозов и Ко» Андрей Морозов пояснил URA.RU, что это освободит должника от моментальных выплат.

«Арбитраж может выбрать из двух вариантов: ввести реализацию имущества или реструктуризацию задолженности. Если должник имеет возможности расплатиться, то выбирают второе», — сообщил URA.RU Морозов.

Составляется план реструктуризации, который утверждает суд. Максимально график может растянуть на пять лет, в течение которых обязательства погашаются равными долями. Адвокаты Мицукова напомнили в разговоре с URA.RU, что задолженность уменьшилась вдвое. По решения суда, долг разделился между бывшими супругами пополам.

«Курорт Увильды» владеет одноименным курортом на озере. Согласно СБИС, компания получила регистрацию в Москве. Бизнес на 51% принадлежит Александру Майеру, остальным владеет компания «Южуралпродукт». Принадлежность фирмы на протяжении нескольких лет является предметом судебных споров между бывшими супругами. Мицуков доказал право на владение 70% доли, однако бывшая супруга смогла настоять в суде на том, что бизнесмен обладает только имущественными правами при отсутствии корпоративных. Поэтому на бизнес влиять не может.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к бывшим супругам и в пресс-центр ФССП. Комментарии будут опубликованы после получения ответов на запрос.