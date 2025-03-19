На Пулковском шоссе в Петербурге в ДТП погиб водитель автобуса

На Пулковском шоссе произошло ДТП, в котором участвовал рейсовый автобус. Погиб водитель. Об этом сообщило ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
«20 марта в 15:05 в полицию Московского района поступило сообщение о ДТП с рейсовым автобусом на парковке автозаправочной станции по Пулковскому шоссе», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. Водитель автобуса «Волгобас», управляя транспортом без пассажиров, сначала наехал на припаркованный автомобиль «Мицубиси», а затем на забор.
Водитель автобуса скончался на месте происшествия. Однако, по предварительной информации, смерть не была прямым результатом ДТП. В настоящее время личность погибшего водителя устанавливается, на вид ему 40 лет. Полиция активно работает над выяснением всех обстоятельств происшествия.
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