19 марта 2025

На Пулковском шоссе в Петербурге в ДТП погиб водитель автобуса

© Служба новостей «URA.RU»
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В полицию Московского района поступило сообщение о ДТП с рейсовым автобусом
В полицию Московского района поступило сообщение о ДТП с рейсовым автобусом Фото:

На Пулковском шоссе произошло ДТП, в котором участвовал рейсовый автобус. Погиб водитель. Об этом сообщило ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«20 марта в 15:05 в полицию Московского района поступило сообщение о ДТП с рейсовым автобусом на парковке автозаправочной станции по Пулковскому шоссе», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. Водитель автобуса «Волгобас», управляя транспортом без пассажиров, сначала наехал на припаркованный автомобиль «Мицубиси», а затем на забор.

Водитель автобуса скончался на месте происшествия. Однако, по предварительной информации, смерть не была прямым результатом ДТП. В настоящее время личность погибшего водителя устанавливается, на вид ему 40 лет. Полиция активно работает над выяснением всех обстоятельств происшествия.

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На Пулковском шоссе произошло ДТП, в котором участвовал рейсовый автобус. Погиб водитель. Об этом сообщило ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. «20 марта в 15:05 в полицию Московского района поступило сообщение о ДТП с рейсовым автобусом на парковке автозаправочной станции по Пулковскому шоссе», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. Водитель автобуса «Волгобас», управляя транспортом без пассажиров, сначала наехал на припаркованный автомобиль «Мицубиси», а затем на забор. Водитель автобуса скончался на месте происшествия. Однако, по предварительной информации, смерть не была прямым результатом ДТП. В настоящее время личность погибшего водителя устанавливается, на вид ему 40 лет. Полиция активно работает над выяснением всех обстоятельств происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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