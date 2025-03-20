Макрон заблудился по пути на важное совещание

Euractiv: Макрон не пришел на встречу европейских лидеров
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Макрона потеряли на встрече в Европейском парламенте
Макрона потеряли на встрече в Европейском парламенте Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон отсутствовал на запланированной встрече лидеров фракции Renew Europe в Европейском парламенте, которая проходила накануне саммита Европейского Союза. Об этом сообщает европейское издание Euractiv.

«Макрон не смог прийти на встречу Renew перед саммитом, и официальные лица из группы не знают, где он», — говорится в материале Euractiv. Отмечается, что для президента Франции характерно держать в курсе о своем местоположении, хотя его отсутствие на такого рода мероприятиях не является чем-то необычным. На момент публикации новости официальный комментарий от Елисейского дворца по данному вопросу не был предоставлен. 

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Президент Франции Эммануэль Макрон отсутствовал на запланированной встрече лидеров фракции Renew Europe в Европейском парламенте, которая проходила накануне саммита Европейского Союза. Об этом сообщает европейское издание Euractiv. «Макрон не смог прийти на встречу Renew перед саммитом, и официальные лица из группы не знают, где он», — говорится в материале Euractiv. Отмечается, что для президента Франции характерно держать в курсе о своем местоположении, хотя его отсутствие на такого рода мероприятиях не является чем-то необычным. На момент публикации новости официальный комментарий от Елисейского дворца по данному вопросу не был предоставлен. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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