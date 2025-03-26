Итоги правления Евгения Куйвашева в Свердловской области в цифрах. Инфографика

За время губернаторства Куйвашева безработица на Среднем Урале упала до 0,6%

27 марта 2025 в 01:09 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев был губернатором Свердловской области более 12 лет Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отставку после почти 13-летнего управления регионом. На протяжении этого времени произошли значительные изменения в демографической и экономической сферах. Об этом — в справке URA.RU. Евгений Куйвашев возглавил Свердловскую область 29 мая 2012 года (с 14 мая 2012 года — в качестве врио) и проработал губернатором 12 лет 10 месяцев 11 дней. За время его правления население области сократилось на 1,9% — с 4,307 миллиона человек (1 января 2012-го, 5-е место по РФ) до 4,222 млн по состоянию на 1 января 2024 года (5-е место). Рождаемость снизилась на 36,3% — с 14,3 на тысячу населения (27-е место) до 9,1 на тысячу населения (данные за 2023 год, 22-е место). Смертность за тот же период снизилась на 5,7% — с 14 на тысячу населения (37-е место) до 13,2 на тысячу населения (41-е место). Уровень безработицы снизился на 5,2%— с 5,8% (42-е место) до 0,6% (данные за 2023 год, 48-е место). Среднемесячная зарплата увеличилась почти в три раза — с 25,7 тысячи рублей (20-е место) до 88,5 тысячи (данные за 2023 год, 24-е место). Средние пенсии увеличились на 134%, с 9,9 тысячи рублей до 23,2 тысячи. Валовой региональный продукт Свердловской области за 2012 год составлял 1,406 трлн рублей, за 2023 год — 4,128 трлн рублей. В 2012 году в области бюджет был исполнен из расчета доходов на 154,7 млрд рублей, расходов — 155,9 млрд рублей (дефицит — 1,2 млрд рублей). На 2025 год бюджет принят с объемом доходов в 483,8 млрд рублей, расходами — 529,1 млрд рублей (дефицит — 45 млрд рублей). Индекс промышленного производства в 2012 году составлял 108,6%, в 2023 году — 109,3%. Количество зарегистрированных преступлений в Свердловской области уменьшилось — с 166,1 на 10 тысяч человек до 114,9 на 10 тысяч человек за 2024 год. На Среднем Урале число больниц сократилось на 19% — с 184 (на конец 2012 года) до 149 в конце 2023 года. За это время количество поликлиник увеличилось на 40% — с 510 до 716. Число врачей увеличилось на 3,9% — с 18,4 тысяч до 19,1 тысячи. Количество больничных коек сократилось на 17% — с 43 тысяч до 36,5 тысяч. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отставку после почти 13-летнего управления регионом. На протяжении этого времени произошли значительные изменения в демографической и экономической сферах. Об этом — в справке URA.RU. Евгений Куйвашев возглавил Свердловскую область 29 мая 2012 года (с 14 мая 2012 года — в качестве врио) и проработал губернатором 12 лет 10 месяцев 11 дней. За время его правления население области сократилось на 1,9% — с 4,307 миллиона человек (1 января 2012-го, 5-е место по РФ) до 4,222 млн по состоянию на 1 января 2024 года (5-е место). Рождаемость снизилась на 36,3% — с 14,3 на тысячу населения (27-е место) до 9,1 на тысячу населения (данные за 2023 год, 22-е место). Смертность за тот же период снизилась на 5,7% — с 14 на тысячу населения (37-е место) до 13,2 на тысячу населения (41-е место). Уровень безработицы снизился на 5,2%— с 5,8% (42-е место) до 0,6% (данные за 2023 год, 48-е место). Среднемесячная зарплата увеличилась почти в три раза — с 25,7 тысячи рублей (20-е место) до 88,5 тысячи (данные за 2023 год, 24-е место). Средние пенсии увеличились на 134%, с 9,9 тысячи рублей до 23,2 тысячи. Валовой региональный продукт Свердловской области за 2012 год составлял 1,406 трлн рублей, за 2023 год — 4,128 трлн рублей. В 2012 году в области бюджет был исполнен из расчета доходов на 154,7 млрд рублей, расходов — 155,9 млрд рублей (дефицит — 1,2 млрд рублей). На 2025 год бюджет принят с объемом доходов в 483,8 млрд рублей, расходами — 529,1 млрд рублей (дефицит — 45 млрд рублей). Индекс промышленного производства в 2012 году составлял 108,6%, в 2023 году — 109,3%. Количество зарегистрированных преступлений в Свердловской области уменьшилось — с 166,1 на 10 тысяч человек до 114,9 на 10 тысяч человек за 2024 год. На Среднем Урале число больниц сократилось на 19% — с 184 (на конец 2012 года) до 149 в конце 2023 года. За это время количество поликлиник увеличилось на 40% — с 510 до 716. Число врачей увеличилось на 3,9% — с 18,4 тысяч до 19,1 тысячи. Количество больничных коек сократилось на 17% — с 43 тысяч до 36,5 тысяч.