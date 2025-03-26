Итоги правления Паслера в Оренбургской области в цифрах. Инфографика

За время работы Дениса Паслера в Оренбуржье зарплаты выросли в два раза

27 марта 2025 в 02:04 Размер текста - 17 +

Денис Паслер был губернатором Оренбургской области больше 5 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ушел в отставку, перейдя на пост губернатора Свердловской области. Он руководил Оренбуржьем шесть лет, за это время там сократилось население, но выросли зарплаты в два раза. Как изменился регион за время правления Паслера — в справке URA.RU. Денис Паслер возглавил Оренбургскую область 18 сентября 2019 года (с 21 марта 2019 года — в качестве врио) и проработал губернатором 6 лет и 4 дня. Население области в этот период сократилось на 6,8% — с 1,963 миллиона человек на 1 января 2019-го (23-е место по РФ) до 1,828 млн на 1 января 2024 года (25-е место). Рождаемость снизилась на 13% — с 10 на тысячу населения за 2019 год (34-е место) до 8,7 по итогам 2023-го (32-е место). Смертность за тот же период увеличилась на 4,5% — с 13,1 на тысячу населения (42-е место) до 13,7 (52-е место). Уровень безработицы снизился на 0,7% — с 1,4% по итогам 2019-го (60-е место по стране) до 0,7% в 2023 году (57-е место). Среднемесячная зарплата увеличилась почти в два раза — с 39,6 тысячи рублей в 2019 году (60-е место) до 73,2 тысячи в 2023-м (48-е место). Средние пенсии увеличились на 14%, с 13,7 тысячи рублей до 17,9 тысяч рублей. Валовой региональный продукт Оренбургской области за 2019 год составлял 1,107 триллиона рублей, за 2022 год — 1,382 трлн. В 2019 году в области бюджет был исполнен из расчета доходов 99,6 миллиарда рублей, расходов — 99,4 млрд (профицит — 0,2 млрд). Бюджет на 2025 год принят с объем доходов — 157,3 млрд, расходов — 170,5 млрд (дефицит — 13,2 млрд рублей). Индекс промышленного производства в 2019 году составлял 100,4%, в 2023 году — 102,9%. Количество зарегистрированных преступлений в Оренбургской области уменьшилось — с 136,4 на 10 тысяч человек за 2019 год до 112,4 на 10 тысяч человек за 2024 год. В Оренбуржье число больниц сократилось на 24% — с 82 (на конец 2019 года) до 62 в конце 2023 года. За это время количество поликлиник уменьшилось на 6% — с 407 до 382. Число врачей уменьшилось на 4% — с 9 тыс. до 8,6 тыс. Количество больничных коек сократилось на 8% — с 15,1 тысячи до 13,9 тысяч. Количество действующих школ сократилось на 9% — с 874 в 2020 году до 794 в 2024. За тот же период число работающих детских садов увеличилось на 41% — с 412 до 582. В это время в регионе построили 31 детский сад и 16 школ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ушел в отставку, перейдя на пост губернатора Свердловской области. Он руководил Оренбуржьем шесть лет, за это время там сократилось население, но выросли зарплаты в два раза. Как изменился регион за время правления Паслера — в справке URA.RU. Денис Паслер возглавил Оренбургскую область 18 сентября 2019 года (с 21 марта 2019 года — в качестве врио) и проработал губернатором 6 лет и 4 дня. Население области в этот период сократилось на 6,8% — с 1,963 миллиона человек на 1 января 2019-го (23-е место по РФ) до 1,828 млн на 1 января 2024 года (25-е место). Рождаемость снизилась на 13% — с 10 на тысячу населения за 2019 год (34-е место) до 8,7 по итогам 2023-го (32-е место). Смертность за тот же период увеличилась на 4,5% — с 13,1 на тысячу населения (42-е место) до 13,7 (52-е место). Уровень безработицы снизился на 0,7% — с 1,4% по итогам 2019-го (60-е место по стране) до 0,7% в 2023 году (57-е место). Среднемесячная зарплата увеличилась почти в два раза — с 39,6 тысячи рублей в 2019 году (60-е место) до 73,2 тысячи в 2023-м (48-е место). Средние пенсии увеличились на 14%, с 13,7 тысячи рублей до 17,9 тысяч рублей. Валовой региональный продукт Оренбургской области за 2019 год составлял 1,107 триллиона рублей, за 2022 год — 1,382 трлн. В 2019 году в области бюджет был исполнен из расчета доходов 99,6 миллиарда рублей, расходов — 99,4 млрд (профицит — 0,2 млрд). Бюджет на 2025 год принят с объем доходов — 157,3 млрд, расходов — 170,5 млрд (дефицит — 13,2 млрд рублей). Индекс промышленного производства в 2019 году составлял 100,4%, в 2023 году — 102,9%. Количество зарегистрированных преступлений в Оренбургской области уменьшилось — с 136,4 на 10 тысяч человек за 2019 год до 112,4 на 10 тысяч человек за 2024 год. В Оренбуржье число больниц сократилось на 24% — с 82 (на конец 2019 года) до 62 в конце 2023 года. За это время количество поликлиник уменьшилось на 6% — с 407 до 382. Число врачей уменьшилось на 4% — с 9 тыс. до 8,6 тыс. Количество больничных коек сократилось на 8% — с 15,1 тысячи до 13,9 тысяч. Количество действующих школ сократилось на 9% — с 874 в 2020 году до 794 в 2024. За тот же период число работающих детских садов увеличилось на 41% — с 412 до 582. В это время в регионе построили 31 детский сад и 16 школ.