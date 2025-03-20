Участницу «Битвы экстрасенсов» из Нижнего Тагила обманули на деньги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тагильчанка начала заниматься экстрасенсорикой в 25 лет
Тагильчанка начала заниматься экстрасенсорикой в 25 лет Фото:

Уроженку Нижнего Тагила, участницу шоу «Битва экстрасенсов» Алену Эйзин обманули мошенники. Свердловчанка хотела подзаработать денег, но сама лишилась сбережений.

«Искала подработку, нашла объявление о легком заработке, связалась с заказчиком в „Телеге“. Тот предложил ей за деньги ставить лайки, комменты, пообещал хорошенько платить. Однако на одном из заданий — заказ товаров — „мастер жизни“, как называет себя Алена, потеряла около 170 тысяч рублей», — пишет telegram-канал SHOT.

Когда женщина поняла, что ее развели, мошенники попросили отдать им еще 150 тысяч, чтобы ведунья смогла вернуть ранее переведенные кровные. Тагильчанка не стала выполнять условия и обратилась в полицию. «Алена заявила нам, что воспринимает произошедшее „как испытание, через которое нужно пройти, чтобы остаться в Москве“. А на поводу у мошенников шла, так как „ответственная и привыкла выполнять работу до конца“», — сказано в посте.

Алена Эйзин неоднократно участвовала в кастингах «Битвы экстрасенсов», но не попадала в шоу, зато снималась в программе «Новый день» на ТВ-3. О себе женщина говорит, что способности передались ей от прабабушки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уроженку Нижнего Тагила, участницу шоу «Битва экстрасенсов» Алену Эйзин обманули мошенники. Свердловчанка хотела подзаработать денег, но сама лишилась сбережений. «Искала подработку, нашла объявление о легком заработке, связалась с заказчиком в „Телеге“. Тот предложил ей за деньги ставить лайки, комменты, пообещал хорошенько платить. Однако на одном из заданий — заказ товаров — „мастер жизни“, как называет себя Алена, потеряла около 170 тысяч рублей», — пишет telegram-канал SHOT. Когда женщина поняла, что ее развели, мошенники попросили отдать им еще 150 тысяч, чтобы ведунья смогла вернуть ранее переведенные кровные. Тагильчанка не стала выполнять условия и обратилась в полицию. «Алена заявила нам, что воспринимает произошедшее „как испытание, через которое нужно пройти, чтобы остаться в Москве“. А на поводу у мошенников шла, так как „ответственная и привыкла выполнять работу до конца“», — сказано в посте. Алена Эйзин неоднократно участвовала в кастингах «Битвы экстрасенсов», но не попадала в шоу, зато снималась в программе «Новый день» на ТВ-3. О себе женщина говорит, что способности передались ей от прабабушки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...