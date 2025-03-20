Участницу «Битвы экстрасенсов» из Нижнего Тагила обманули на деньги

Уроженку Нижнего Тагила, участницу шоу «Битва экстрасенсов» Алену Эйзин обманули мошенники. Свердловчанка хотела подзаработать денег, но сама лишилась сбережений.
«Искала подработку, нашла объявление о легком заработке, связалась с заказчиком в „Телеге“. Тот предложил ей за деньги ставить лайки, комменты, пообещал хорошенько платить. Однако на одном из заданий — заказ товаров — „мастер жизни“, как называет себя Алена, потеряла около 170 тысяч рублей», — пишет telegram-канал SHOT.
Когда женщина поняла, что ее развели, мошенники попросили отдать им еще 150 тысяч, чтобы ведунья смогла вернуть ранее переведенные кровные. Тагильчанка не стала выполнять условия и обратилась в полицию. «Алена заявила нам, что воспринимает произошедшее „как испытание, через которое нужно пройти, чтобы остаться в Москве“. А на поводу у мошенников шла, так как „ответственная и привыкла выполнять работу до конца“», — сказано в посте.
Алена Эйзин неоднократно участвовала в кастингах «Битвы экстрасенсов», но не попадала в шоу, зато снималась в программе «Новый день» на ТВ-3. О себе женщина говорит, что способности передались ей от прабабушки.
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