20 марта 2025

Курганский шансонье Жека показал свою танцевальную разминку перед концертом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жека показал свою танцевальную разминку перед концертом
Жека показал свою танцевальную разминку перед концертом Фото:

Курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека) показал танцевальную разминку, которую делает перед каждым концертом. Ролик загружен в социальных сетях.

«Перед каждым концертом я провожу обязательную танцевальную разминку», — написал исполнитель в своем telegram-канале. Он отметил, что это уже традиционный ритуал для тонуса мышц и создания позитивного внутреннего настроя. Пост набрал множество позитивных реакций и комментариев.

Ранее URA.RU рассказывало, что певец из Жека опубликовал ролик с новогодним танцем. Он признался, что любит 1 января больше, чем 31 декабря.

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Курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека) показал танцевальную разминку, которую делает перед каждым концертом. Ролик загружен в социальных сетях. «Перед каждым концертом я провожу обязательную танцевальную разминку», — написал исполнитель в своем telegram-канале. Он отметил, что это уже традиционный ритуал для тонуса мышц и создания позитивного внутреннего настроя. Пост набрал множество позитивных реакций и комментариев. Ранее URA.RU рассказывало, что певец из Жека опубликовал ролик с новогодним танцем. Он признался, что любит 1 января больше, чем 31 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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