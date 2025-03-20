Жека показал свою танцевальную разминку перед концертом
Курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека) показал танцевальную разминку, которую делает перед каждым концертом. Ролик загружен в социальных сетях.
«Перед каждым концертом я провожу обязательную танцевальную разминку», — написал исполнитель в своем telegram-канале. Он отметил, что это уже традиционный ритуал для тонуса мышц и создания позитивного внутреннего настроя. Пост набрал множество позитивных реакций и комментариев.
Ранее URA.RU рассказывало, что певец из Жека опубликовал ролик с новогодним танцем. Он признался, что любит 1 января больше, чем 31 декабря.
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