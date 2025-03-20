Захарова: представители МИД РФ не поедут в Эр-Рияд на переговоры с США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дипломаты не поедут в Саудовскую Аравию
Дипломаты не поедут в Саудовскую Аравию Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Представители Министерства иностранных дел России не будут включены в состав российской делегации на предстоящих консультациях с США в Эр-Рияде 24 марта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В составе российской делегации в Саудовской Аравии не будет представителей МИД», — сказала дипломат. Слова приводит ТАСС.

Как ранее сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, во главе российской делегации будут стоять сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что на консультациях будут обсуждаться вопросы, связанные с черноморской инициативой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители Министерства иностранных дел России не будут включены в состав российской делегации на предстоящих консультациях с США в Эр-Рияде 24 марта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В составе российской делегации в Саудовской Аравии не будет представителей МИД», — сказала дипломат. Слова приводит ТАСС. Как ранее сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, во главе российской делегации будут стоять сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что на консультациях будут обсуждаться вопросы, связанные с черноморской инициативой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...