Захарова: представители МИД РФ не поедут в Эр-Рияд на переговоры с США

Представители Министерства иностранных дел России не будут включены в состав российской делегации на предстоящих консультациях с США в Эр-Рияде 24 марта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В составе российской делегации в Саудовской Аравии не будет представителей МИД», — сказала дипломат. Слова приводит ТАСС.
Как ранее сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, во главе российской делегации будут стоять сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что на консультациях будут обсуждаться вопросы, связанные с черноморской инициативой.
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