В Екатеринбурге пропала 47-летняя Елена Вишнякова. Ее не видели с 14 марта. К поискам подключился отдел полиции №2 (жилой район Комсомольский, ЖБИ), сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв».
«Внимание! Пропал человек! Елена Вишнякова, 47 лет. Дата пропажи: 14 марта. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, район ЖБИ», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Она худая девушка с ростом 160 сантиметров. У нее серо-голубые глаза и светло-русые волосы. Также Вишнякова носит очки для зрения. На момент пропажи была одета в бежевую шапку с двумя помпонами и завязками, серый пуховик до колена со светлым мехом на капюшоне, спортивные штаны такого же цвета и коричневые сапоги.
Розыском пропавшей занимается отдел № 2 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о исчезнувшей, просят обращаться по телефону 8 (343) 356-42-02 или 112, 102.
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