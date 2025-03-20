20 марта 2025

На окраине Екатеринбурга почти неделю ищут женщину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина носит пуховик с мехом на капюшоне (архивное фото)
Женщина носит пуховик с мехом на капюшоне (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропала 47-летняя Елена Вишнякова. Ее не видели с 14 марта. К поискам подключился отдел полиции №2 (жилой район Комсомольский, ЖБИ), сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

«Внимание! Пропал человек! Елена Вишнякова, 47 лет. Дата пропажи: 14 марта. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, район ЖБИ», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Она худая девушка с ростом 160 сантиметров. У нее серо-голубые глаза и светло-русые волосы. Также Вишнякова носит очки для зрения. На момент пропажи была одета в бежевую шапку с двумя помпонами и завязками, серый пуховик до колена со светлым мехом на капюшоне, спортивные штаны такого же цвета и коричневые сапоги.

Розыском пропавшей занимается отдел № 2 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о исчезнувшей, просят обращаться по телефону 8 (343) 356-42-02 или 112, 102.

Ориентировка на пропавшую женщину
Ориентировка на пропавшую женщину
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В Екатеринбурге пропала 47-летняя Елена Вишнякова. Ее не видели с 14 марта. К поискам подключился отдел полиции №2 (жилой район Комсомольский, ЖБИ), сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Внимание! Пропал человек! Елена Вишнякова, 47 лет. Дата пропажи: 14 марта. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, район ЖБИ», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Она худая девушка с ростом 160 сантиметров. У нее серо-голубые глаза и светло-русые волосы. Также Вишнякова носит очки для зрения. На момент пропажи была одета в бежевую шапку с двумя помпонами и завязками, серый пуховик до колена со светлым мехом на капюшоне, спортивные штаны такого же цвета и коричневые сапоги. Розыском пропавшей занимается отдел № 2 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о исчезнувшей, просят обращаться по телефону 8 (343) 356-42-02 или 112, 102.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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