20 марта 2025

ЦБ России: кассир не может давать сдачу купюрами с серьезными повреждениями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЦБ уточнил порядок обмена купюр
ЦБ уточнил порядок обмена купюр Фото:

Центральный Банк России уточнил правила выдачи сдачи в магазинах, запретив кассирам выдавать покупателям купюры с серьезными повреждениями. По указанию ЦБ, купюры валюта должна быть сдана в банк, а не возвращена клиенту в качестве сдачи.

«Банкноты с серьезными повреждениями кассир обязан сдать в банк, а не выдавать клиенту», — указал Центральный Банк России в своем telegram-канале. Также были перечислены типы повреждений, при которых банкноту нельзя использовать для расчетов: загрязнения, посторонние надписи, разрывы и потертости, которые существенно ухудшают внешний вид денежной купюры.

Помимо этого, ЦБ уточнил, что если повреждения на купюрах незначительны, то такие деньги все еще могут использоваться для оплаты в любых местах. В случае обнаружения серьезно поврежденных денег, покупателям рекомендуется обращаться в коммерческие банки, где их бесплатно обменяют на целые купюры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральный Банк России уточнил правила выдачи сдачи в магазинах, запретив кассирам выдавать покупателям купюры с серьезными повреждениями. По указанию ЦБ, купюры валюта должна быть сдана в банк, а не возвращена клиенту в качестве сдачи. «Банкноты с серьезными повреждениями кассир обязан сдать в банк, а не выдавать клиенту», — указал Центральный Банк России в своем telegram-канале. Также были перечислены типы повреждений, при которых банкноту нельзя использовать для расчетов: загрязнения, посторонние надписи, разрывы и потертости, которые существенно ухудшают внешний вид денежной купюры. Помимо этого, ЦБ уточнил, что если повреждения на купюрах незначительны, то такие деньги все еще могут использоваться для оплаты в любых местах. В случае обнаружения серьезно поврежденных денег, покупателям рекомендуется обращаться в коммерческие банки, где их бесплатно обменяют на целые купюры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...