ЦБ России: кассир не может давать сдачу купюрами с серьезными повреждениями

Центральный Банк России уточнил правила выдачи сдачи в магазинах, запретив кассирам выдавать покупателям купюры с серьезными повреждениями. По указанию ЦБ, купюры валюта должна быть сдана в банк, а не возвращена клиенту в качестве сдачи.
«Банкноты с серьезными повреждениями кассир обязан сдать в банк, а не выдавать клиенту», — указал Центральный Банк России в своем telegram-канале. Также были перечислены типы повреждений, при которых банкноту нельзя использовать для расчетов: загрязнения, посторонние надписи, разрывы и потертости, которые существенно ухудшают внешний вид денежной купюры.
Помимо этого, ЦБ уточнил, что если повреждения на купюрах незначительны, то такие деньги все еще могут использоваться для оплаты в любых местах. В случае обнаружения серьезно поврежденных денег, покупателям рекомендуется обращаться в коммерческие банки, где их бесплатно обменяют на целые купюры.
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