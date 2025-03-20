Близкие к будущему канцлеру Германии политики надеются на возобновление поставок газа по «Северному потоку — 2», уже есть попытки связаться с Россией по этому поводу. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.
«Политики блока ХДС/ХСС, главой которого является будущий канцлер Фридрих Мерц, допустили возобновление закупок газа у России... Некоторые втайне радуются перспективе улучшения отношений с Кремлем. По мнению экспертов, сближение США и России и возможная газовая сделка вокруг „Северного потока-2“ принесут пользу... ХДС уже обращается к России, а именно, чтобы снова постоянно закупать российский газ», — пишет Bild.
Запуск газопровода «Северный поток — 2» мог бы принести Германии экономическую выгоду. Однако вовлечение Соединенных Штатов в этот проект может привести к увеличению стоимости газа для Германии, заявил ранее Ральф Нимайер, председатель Немецкого совета по конституции и суверенитету.
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