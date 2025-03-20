20 марта 2025

Зеленский счел прекращение огня шагом назад

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский остался недоволен решением Владимира Путина и Дональда Трампа
Зеленский остался недоволен решением Владимира Путина и Дональда Трампа Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Решение о частичном прекращении огня, достигнутое в ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, является шагом назад. Своим видением ситуации поделился украинский президент Владимир Зеленский.

«Снова люди сделали, мне кажется, шаг назад, потому что заговорили о частичном прекращении огня. Мы готовы лучше шаги вперед делать», — отметил Владимир Зеленский в беседе с изданием «РБК-Украина». Он добавил, что если стратегия Вашингтона требует делать шаги назад, то Киев вынужден с этим согласиться.

Ошибкой временное прекращение огня считает и глава Европейского совета Антониу Кошта, передает RT. Трамп уже поставил задачу своим советникам — ускорить работу над переходом от частичного прекращения огня на Украине к полному перемирию, пишет «Национальная служба новостей». Следующий раунд российско-американских переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта пройдет в Эр-Рияде 24 марта, сообщает телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Решение о частичном прекращении огня, достигнутое в ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, является шагом назад. Своим видением ситуации поделился украинский президент Владимир Зеленский. «Снова люди сделали, мне кажется, шаг назад, потому что заговорили о частичном прекращении огня. Мы готовы лучше шаги вперед делать», — отметил Владимир Зеленский в беседе с изданием «РБК-Украина». Он добавил, что если стратегия Вашингтона требует делать шаги назад, то Киев вынужден с этим согласиться. Ошибкой временное прекращение огня считает и глава Европейского совета Антониу Кошта, передает RT. Трамп уже поставил задачу своим советникам — ускорить работу над переходом от частичного прекращения огня на Украине к полному перемирию, пишет «Национальная служба новостей». Следующий раунд российско-американских переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта пройдет в Эр-Рияде 24 марта, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...