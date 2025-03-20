Зеленский счел прекращение огня шагом назад

Решение о частичном прекращении огня, достигнутое в ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, является шагом назад. Своим видением ситуации поделился украинский президент Владимир Зеленский.
«Снова люди сделали, мне кажется, шаг назад, потому что заговорили о частичном прекращении огня. Мы готовы лучше шаги вперед делать», — отметил Владимир Зеленский в беседе с изданием «РБК-Украина». Он добавил, что если стратегия Вашингтона требует делать шаги назад, то Киев вынужден с этим согласиться.
Ошибкой временное прекращение огня считает и глава Европейского совета Антониу Кошта, передает RT. Трамп уже поставил задачу своим советникам — ускорить работу над переходом от частичного прекращения огня на Украине к полному перемирию, пишет «Национальная служба новостей». Следующий раунд российско-американских переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта пройдет в Эр-Рияде 24 марта, сообщает телеканал 360.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.