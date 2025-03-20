20 марта 2025

МИД России: Украина нарушила условия прекращения огня

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный представитель МИД не знает, как США будут работать с Украиной
Официальный представитель МИД не знает, как США будут работать с Украиной Фото:

Киев нарушил условия перемирия, предложенного президентом США Дональдом Трампом, атаковав российский энергообъект. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это перемирие, которое было предложено президентом США, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем... Как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло?» — сказала Захарова в эфире «Первого канала».

Представитель МИД также выразила мнение, что выбор цели для атаки — энергетический объект — не случаен, учитывая значимость энергетической отрасли в текущем конфликте. Это связано с заявлениями бывшего президента США Джо Байдена о готовности уничтожить проекты «Северные потоки» любым способом. «Ведь с энергетики все начиналось», — сказала Захарова.

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Киев нарушил условия перемирия, предложенного президентом США Дональдом Трампом, атаковав российский энергообъект. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Это перемирие, которое было предложено президентом США, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем... Как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло?» — сказала Захарова в эфире «Первого канала». Представитель МИД также выразила мнение, что выбор цели для атаки — энергетический объект — не случаен, учитывая значимость энергетической отрасли в текущем конфликте. Это связано с заявлениями бывшего президента США Джо Байдена о готовности уничтожить проекты «Северные потоки» любым способом. «Ведь с энергетики все начиналось», — сказала Захарова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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