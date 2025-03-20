В Челябинск со всего мира приедут на турнир баскетбольные команды

В Челябинске состоится II Международный турнир по баскетболу 3?3 на Кубок губернатора области. На соревнования приедут команды со всего мира. Об этом сообщает региональная Федерация баскетбола.
«Международный турнир по баскетболу 3?3 на Кубок губернатора области состоится 5-6 апреля. В нем примут участие 12 команд из России, Испании, Сербии, Хорватии, Китая, Таиланда и Казахстана», — заявляет Федерация баскетбола Челябинской области.
Свое мастерство покажут игроки сербского «Партизана 3х3», который входит в ТОП-10 мира. Серьезную конкуренцию им окажут призеры «Игр будущего» в России 2024 года из Китая — «Handsome MDMX». За победу сразятся испанский клуб «PBL Gipuzkoa 3x3» и команда из Хорватии «3x3 Zagreb». Укрощать челябинский корт будут «CT Tigers» из Таиланда. Покажут красивую игру и наши соседи из Казахстана — «Western Wolves».
Российские команды не собираются пасовать перед иностранными клубами. Из Москвы будут 2 известных клуба — «Автодор» и БК «Московский». «Bionord PRO» и «Stella Pro» готовы продемонстрировать жесткий уральский характер на площадке МТС Live Холл Челябинск. Честь Южного Урала будут защищать челябинский «Курчатов» и магнитогорский «Металлург».
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