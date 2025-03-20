«Они их рабы»: Клава Кока разнесла VIP-ов за неуважение к официантам

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) пожаловалась на то, что в заведениях, куда ходят состоятельные люди, часто официантов, хостес и других сотрудников не уважают, не благодарят и даже грубят. Своими размышлениями она поделилась с аудиторией, сидя в VIP-зале аэропорта перед вылетом.
«Я спокойно завтракаю, и в очередной раз — уже сколько раз я наблюдаю эту картину — как эти мужчины, или вообще люди, которые находятся здесь, общаются с персоналом, с официантами, например: „Эй, там, принеси мне вот это, давай“. Ну, то есть в таком тоне, знаете, как будто бы они их рабы. И я это вижу вдоль и поперек, особенно в местах, где люди приходят такие немножечко со статусом, чуть-чуть с денежками и так далее», — рассказала Кока в своем telegram-канале.
Она уточнила, что чаще всего грубы с персоналом ресторанов мужчины за 40, выглядящие успешными, бизнесмены или те, кто носит пиджаки. В ее глазах эти VIP-ы казались бы круче, если бы разговаривали с официантами вежливо и с улыбкой. Сама Кока таких людей избегает.
По ее наблюдениям, в самых простых местах общение происходит уважительнее и «теплее» между работниками и их гостями. «Я искренне не понимаю, почему сложно сказать „спасибо“ или „пожалуйста“. Или улыбнуться лишний раз», — негодует Клава Кока.
Артистка старается уважительно относиться к персоналу сферы общепита. Она призвала своих поклонников также быть вежливее с людьми, улыбаться им и говорить теплые слова.
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