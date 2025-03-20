20 марта 2025

Самых дорогих щенков мальтипу в Челябинске продают за 200 тысяч рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальтипу одна из самых дорогих и востребованных пород в настоящее время
Мальтипу одна из самых дорогих и востребованных пород в настоящее время Фото:

Щенки породы мальтипу, которые являются самыми дорогими в мире, в Челябинске заводчики готовы отдать за 200 тысяч рублей. Это следует из данных на портале бесплатных объявлений.

«Продается девочка мальтипу с кукольной мордашкой за 200 тысяч рублей. Щенок в карамельном окрасе. От элитных родителей с родословной», — говорится в предложении на сайте «Авито».

В соседнем объявлении челябинский питомник «Царское Поместье» предлагает щенков мальтипу разных окрасов за аналогичную цену. Заводчики подчеркивают, что мальтипу — гибридная порода, сочетающая в себе черты той-пуделя и мальтийской болонки. Собаки известны своей миниатюрностью, кукольной внешностью и дружелюбным характером.

Популярность этих мини-собак из Южной Кореи и Китая резко возросла в начале 2000-х годов, когда их начали заводить голливудские знаменитости. Спустя 10 лет эти дизайнерские болонки появились и в России. В столице цена за породистого щенка мальтипу может достигать до 1,5 млн рублей.  

Мальтипу производят впечатление мягких игрушек
Мальтипу производят впечатление мягких игрушек
Фото:

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Щенки породы мальтипу, которые являются самыми дорогими в мире, в Челябинске заводчики готовы отдать за 200 тысяч рублей. Это следует из данных на портале бесплатных объявлений. «Продается девочка мальтипу с кукольной мордашкой за 200 тысяч рублей. Щенок в карамельном окрасе. От элитных родителей с родословной», — говорится в предложении на сайте «Авито». В соседнем объявлении челябинский питомник «Царское Поместье» предлагает щенков мальтипу разных окрасов за аналогичную цену. Заводчики подчеркивают, что мальтипу — гибридная порода, сочетающая в себе черты той-пуделя и мальтийской болонки. Собаки известны своей миниатюрностью, кукольной внешностью и дружелюбным характером. Популярность этих мини-собак из Южной Кореи и Китая резко возросла в начале 2000-х годов, когда их начали заводить голливудские знаменитости. Спустя 10 лет эти дизайнерские болонки появились и в России. В столице цена за породистого щенка мальтипу может достигать до 1,5 млн рублей.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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