Щенки породы мальтипу, которые являются самыми дорогими в мире, в Челябинске заводчики готовы отдать за 200 тысяч рублей. Это следует из данных на портале бесплатных объявлений.
«Продается девочка мальтипу с кукольной мордашкой за 200 тысяч рублей. Щенок в карамельном окрасе. От элитных родителей с родословной», — говорится в предложении на сайте «Авито».
В соседнем объявлении челябинский питомник «Царское Поместье» предлагает щенков мальтипу разных окрасов за аналогичную цену. Заводчики подчеркивают, что мальтипу — гибридная порода, сочетающая в себе черты той-пуделя и мальтийской болонки. Собаки известны своей миниатюрностью, кукольной внешностью и дружелюбным характером.
Популярность этих мини-собак из Южной Кореи и Китая резко возросла в начале 2000-х годов, когда их начали заводить голливудские знаменитости. Спустя 10 лет эти дизайнерские болонки появились и в России. В столице цена за породистого щенка мальтипу может достигать до 1,5 млн рублей.
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