20 марта 2025

Курганец отправится на исправительные работы за случайное убийство жены

Мужчина из Курганской области убил жену, перевозя сено
© Служба новостей «URA.RU»
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Виновному назначили наказание в виде 6 месяцев исправительных работ
Виновному назначили наказание в виде 6 месяцев исправительных работ Фото:

Житель Каргапольского округа (Курганская область) был осужден за причинение смерти по неосторожности. Мужчина управлял трактором с прицепом и перевозил сено, которое упало на его жену — женщина погибла. Об этом сообщает пресс-служба Каргапольского районного суда.

«Суд вынес приговор по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Виновному назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в пользу государства», — сообщает на сайте суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что смертельный инцидент произошел еще в октябре 2024 года. Женщина погибла под 300-килограммовым рулоном сена, упавшем с прицепа. В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал свою вину.

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Житель Каргапольского округа (Курганская область) был осужден за причинение смерти по неосторожности. Мужчина управлял трактором с прицепом и перевозил сено, которое упало на его жену — женщина погибла. Об этом сообщает пресс-служба Каргапольского районного суда. «Суд вынес приговор по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Виновному назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в пользу государства», — сообщает на сайте суда. Приговор пока не вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что смертельный инцидент произошел еще в октябре 2024 года. Женщина погибла под 300-килограммовым рулоном сена, упавшем с прицепа. В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал свою вину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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