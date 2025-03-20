Курганец отправится на исправительные работы за случайное убийство жены

Житель Каргапольского округа (Курганская область) был осужден за причинение смерти по неосторожности. Мужчина управлял трактором с прицепом и перевозил сено, которое упало на его жену — женщина погибла. Об этом сообщает пресс-служба Каргапольского районного суда.
«Суд вынес приговор по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Виновному назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в пользу государства», — сообщает на сайте суда. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее URA.RU писало, что смертельный инцидент произошел еще в октябре 2024 года. Женщина погибла под 300-килограммовым рулоном сена, упавшем с прицепа. В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал свою вину.
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