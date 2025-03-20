VIP со всей страны съехались на главный форум муниципалов «Малая Родина — Сила России» в ХМАО

Политики со всей России съехались в Ханты-Мансийск на главный муниципальный форум страны. Открытие регионального дня второго Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России» по теме «Наследие» прошло в крупнейшем культурно-театральном центре округа «Югра-Классик», передает корреспондент URA.RU.
«Мы выражаем слова благодарности организационному комитету форума: Евгению Грачеву, Ирине Гусевой — за то, что вы предоставили именно Югре проводить региональные дни, посвященные теме „Наследие“. Этот год — особенный для нашей страны, для всего российского народа. Год 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Год сплочения, год памяти, год мероприятий, который объединяет сегодня всех людей в нашей стране. Год, который объединяет поколение. Нам приятно, что на площадках форума будут представлены самые лучшие практики страны по сохранению исторической памяти, по созданию объектов городской среды, в которых живет память о подвиге народа-победителя», — приветствовал участников форума губернатор Югры Руслан Кухарук.
На форум прибыли заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, сопредседатель Всероссийской ассоциации местного самоуправления Ирина Гусева, первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева, замминистра культуры РФ Жанна Алексеева, заместитель гендиректора президентского Фонда культурных инициатив Евгений Мурахвери и глава Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева. В пленарных заседаниях и дискуссиях примут участия также главы муниципалитетов Смоленской, Саратовской, Московской, Ростовской, Калужской областей и других регионов России.
Ранее URA.RU анонсировало тематические региональные дни форума «Малая Родина — сила России» 21-22 марта, посвященные теме «Наследие». Губернатор Югры Руслан Кухарук во время пресс-конференции ВАРМСУ, посвященной итогам приема заявок на соискание второй Всероссийской муниципальной премии «Служение», пригласил участников форума в Ханты-Мансийск.
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