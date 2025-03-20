В Екатеринбурге дети массово подхватывают смертельно опасную инфекцию

В Екатеринбурге наблюдается рост заболеваемости корью среди детей. Особенно часто с жалобами обращаются семьи мигрантов, рассказал URA.RU источник.
«Количество заболевших растет, но чаще всего болезнь распространена среди непривитых детей мигрантов. Сейчас в детских клинических больницах №9 и 11 готовят места», — поделился собеседник.
В региональном минздраве подтвердили URA.RU, что случаи кори регистрируются у детей, которые не были вакцинированы против данного заболевания. «Все маленькие пациенты госпитализированы, специалисты оказывают им необходимую медицинскую помощь. Среди тех, кто контактировал с заболевшими детьми, проводятся противоэпидемические мероприятия», — уточнили в пресс-службе.
Вспышку острого инфекционного вирусного заболевания в Екатеринбурге фиксировали и в 2023 году. Тогда в нескольких домах по улице Технической были случаи заражения, а местных жителей приглашали на бесплатные прививки.
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