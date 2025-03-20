20 марта 2025

В Екатеринбурге дети массово подхватывают смертельно опасную инфекцию

В Екатеринбурге растет уровень заболеваемости корью среди детей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В основном корью болеют непривитые дети
В основном корью болеют непривитые дети Фото:

В Екатеринбурге наблюдается рост заболеваемости корью среди детей. Особенно часто с жалобами обращаются семьи мигрантов, рассказал URA.RU источник.

«Количество заболевших растет, но чаще всего болезнь распространена среди непривитых детей мигрантов. Сейчас в детских клинических больницах №9 и 11 готовят места», — поделился собеседник.

В региональном минздраве подтвердили URA.RU, что случаи кори регистрируются у детей, которые не были вакцинированы против данного заболевания. «Все маленькие пациенты госпитализированы, специалисты оказывают им необходимую медицинскую помощь. Среди тех, кто контактировал с заболевшими детьми, проводятся противоэпидемические мероприятия», — уточнили в пресс-службе.

Вспышку острого инфекционного вирусного заболевания в Екатеринбурге фиксировали и в 2023 году. Тогда в нескольких домах по улице Технической были случаи заражения, а местных жителей приглашали на бесплатные прививки. 

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В Екатеринбурге наблюдается рост заболеваемости корью среди детей. Особенно часто с жалобами обращаются семьи мигрантов, рассказал URA.RU источник. « Количество заболевших растет, но чаще всего болезнь распространена среди непривитых детей мигрантов. Сейчас в детских клинических больницах №9 и 11 готовят места» , — поделился собеседник. В региональном минздраве подтвердили URA.RU, что случаи кори регистрируются у детей, которые не были вакцинированы против данного заболевания. « Все маленькие пациенты госпитализированы, специалисты оказывают им необходимую медицинскую помощь. Среди тех, кто контактировал с заболевшими детьми, проводятся противоэпидемические мероприятия» , — уточнили в пресс-службе. Вспышку острого инфекционного вирусного заболевания в Екатеринбурге фиксировали и в 2023 году. Тогда в нескольких домах по улице Технической были случаи заражения, а местных жителей приглашали на бесплатные прививки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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