Второй действующий депутат курганской облдумы заявился на праймериз «Единой России»

Действующий депутат Курганской областной думы и председатель банка «Кетовский» Евгений Кафеев подал документы для участия в праймериз «Единой России». Об этом сообщается на сайте партии.
«Кафеев представляет Кетовский округ №17 и вновь планирует идти по нему на выборы. Он занимает пост председателя правления „Кетовского коммерческого банка“ и является членом „Единой России“», — следует из данных ЕР. Кафеев стал вторым действующим парламентариев, вступившим в гонку за мандат от парти.
Ранее на праймериз зарегистрировался депутат и предприниматель Александр Черняк, владелец компании «МобиДик». Он намерен переизбраться от округа №10, куда входят Щучанский, Сафакулевский и Альменевский районы. Выборы в Курганскую областную думу пройдут 14 сентября 2025 года. Депутатов изберут по смешанной системе — 17 человек по спискам и 17 по одномандатным округам.
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