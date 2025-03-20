Пассажиркой самолета Челябинск-Москва, которая скончалась в больнице Нижнего Новгорода, была Марина Балахонова, тренер детской спортшколы по плаванию «Юника». Об этом сообщили в самой спортшколе. Родные просят помощи в сборе средств на транспортировку тела.
«После длительной болезни, скончалась Марина Николаевна Балахонова. Сейчас она в Нижнем Новгороде. Нужна помощь ее сестре в транспортировке в город Лесной Свердловской области», — сообщили в челябинской спортшколе «Юника». Номер карты для сбора средств на транспортировку тела указан в группе «СШ Юника» в соцсети «ВКонтакте».
Родители воспитанников Балахоновой отметили, что она была отличным тренером и вкладывала в детей все самое лучшее. «Она верила в каждого своего ученика, дала им хороший старт для развития, но, к сожалению, не успела довести их до конца», — сообщили родители.
Балахонова летела из Челябинска в Москву на операцию. В полете ей резко стало плохо и самолет совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде. Женщину доставили в ГКБ № 13. Реанимационные мероприятия результата не принесли, и она умерла. Сообщается, что на борту самолета находился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».