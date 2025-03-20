20 марта 2025

Скончавшейся пассажиркой самолета Челябинск-Москва была тренер спортшколы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время полета женщина потеряла сознание
Во время полета женщина потеряла сознание Фото:

Пассажиркой самолета Челябинск-Москва, которая скончалась в больнице Нижнего Новгорода, была Марина Балахонова, тренер детской спортшколы по плаванию «Юника». Об этом сообщили в самой спортшколе. Родные просят помощи в сборе средств на транспортировку тела.

«После длительной болезни, скончалась Марина Николаевна Балахонова. Сейчас она в Нижнем Новгороде. Нужна помощь ее сестре в транспортировке в город Лесной Свердловской области», — сообщили в челябинской спортшколе «Юника». Номер карты для сбора средств на транспортировку тела указан в группе «СШ Юника» в соцсети «ВКонтакте».

Родители воспитанников Балахоновой отметили, что она была отличным тренером и вкладывала в детей все самое лучшее. «Она верила в каждого своего ученика, дала им хороший старт для развития, но, к сожалению, не успела довести их до конца», — сообщили родители.

Балахонова летела из Челябинска в Москву на операцию. В полете ей резко стало плохо и самолет совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде. Женщину доставили в ГКБ № 13. Реанимационные мероприятия результата не принесли, и она умерла. Сообщается, что на борту самолета находился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Тренер боролась с серьезным заболеванием и летела в Москву на операцию
Тренер боролась с серьезным заболеванием и летела в Москву на операцию
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Пассажиркой самолета Челябинск-Москва, которая скончалась в больнице Нижнего Новгорода, была Марина Балахонова, тренер детской спортшколы по плаванию «Юника». Об этом сообщили в самой спортшколе. Родные просят помощи в сборе средств на транспортировку тела. «После длительной болезни, скончалась Марина Николаевна Балахонова. Сейчас она в Нижнем Новгороде. Нужна помощь ее сестре в транспортировке в город Лесной Свердловской области», — сообщили в челябинской спортшколе «Юника». Номер карты для сбора средств на транспортировку тела указан в группе «СШ Юника» в соцсети «ВКонтакте». Родители воспитанников Балахоновой отметили, что она была отличным тренером и вкладывала в детей все самое лучшее. «Она верила в каждого своего ученика, дала им хороший старт для развития, но, к сожалению, не успела довести их до конца», — сообщили родители. Балахонова летела из Челябинска в Москву на операцию. В полете ей резко стало плохо и самолет совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде. Женщину доставили в ГКБ № 13. Реанимационные мероприятия результата не принесли, и она умерла. Сообщается, что на борту самолета находился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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