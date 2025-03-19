Женщина, которой стало плохо в самолете Челябинск-Москва, умерла в больнице

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Реанимационные мероприятия результата не принесли (архивное фото)
Реанимационные мероприятия результата не принесли (архивное фото) Фото:

Пассажирка, которой стало плохо в самолете Челябинск-Москва, умерла в больнице в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили медики.

«46-летняя женщина потеряла сознание во время полета. Пациентку успели доставить в ГКБ № 13. Реанимационные мероприятия результата не принесли, женщина умерла», — сообщили медики, пишет сайт «74.ру».

Женщина летела из Челябинска в Москву на операцию. Во время полета ей резко стало плохо. Пилот экстренно посадил самолет в Нижнем Новгороде. После приземления подъехала скорая помощь. Сообщается, что на борту находился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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Пассажирка, которой стало плохо в самолете Челябинск-Москва, умерла в больнице в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили медики. «46-летняя женщина потеряла сознание во время полета. Пациентку успели доставить в ГКБ № 13. Реанимационные мероприятия результата не принесли, женщина умерла», — сообщили медики, пишет сайт «74.ру». Женщина летела из Челябинска в Москву на операцию. Во время полета ей резко стало плохо. Пилот экстренно посадил самолет в Нижнем Новгороде. После приземления подъехала скорая помощь. Сообщается, что на борту находился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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