Женщина, которой стало плохо в самолете Челябинск-Москва, умерла в больнице

Пассажирка, которой стало плохо в самолете Челябинск-Москва, умерла в больнице в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили медики.
«46-летняя женщина потеряла сознание во время полета. Пациентку успели доставить в ГКБ № 13. Реанимационные мероприятия результата не принесли, женщина умерла», — сообщили медики, пишет сайт «74.ру».
Женщина летела из Челябинска в Москву на операцию. Во время полета ей резко стало плохо. Пилот экстренно посадил самолет в Нижнем Новгороде. После приземления подъехала скорая помощь. Сообщается, что на борту находился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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