В Тюмени мигрант дал взятку полицейскому, чтобы его не отправили на родину

В тюменском аэропорту Рощино мигрант дал взятку сотруднику полиции, чтобы его не депортировали на родину. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«В декабре 2024 года сотрудники полиции задержали в аэропорту Рощино иностранного гражданина, незаконно находившегося на территории России с января 2023 года. Его доставили в служебный кабинет для составления протокола об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, где за сокрытие данного правонарушения он дал сотруднику полиции взятку в размере 15 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.
Суд назначил иностранцу наказание в виде двух лет лишения свободы. Срок мужчина будет отбывать в колонии общего режима.
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