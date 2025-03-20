20 марта 2025

В Тюмени мигрант дал взятку полицейскому, чтобы его не отправили на родину

© Служба новостей «URA.RU»
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Размер взятки составил 15 тысяч рублей
Размер взятки составил 15 тысяч рублей Фото:

В тюменском аэропорту Рощино мигрант дал взятку сотруднику полиции, чтобы его не депортировали на родину. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В декабре 2024 года сотрудники полиции задержали в аэропорту Рощино иностранного гражданина, незаконно находившегося на территории России с января 2023 года. Его доставили в служебный кабинет для составления протокола об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, где за сокрытие данного правонарушения он дал сотруднику полиции взятку в размере 15 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

Суд назначил иностранцу наказание в виде двух лет лишения свободы. Срок мужчина будет отбывать в колонии общего режима.

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В тюменском аэропорту Рощино мигрант дал взятку сотруднику полиции, чтобы его не депортировали на родину. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «В декабре 2024 года сотрудники полиции задержали в аэропорту Рощино иностранного гражданина, незаконно находившегося на территории России с января 2023 года. Его доставили в служебный кабинет для составления протокола об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, где за сокрытие данного правонарушения он дал сотруднику полиции взятку в размере 15 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе. Суд назначил иностранцу наказание в виде двух лет лишения свободы. Срок мужчина будет отбывать в колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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