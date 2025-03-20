В Свердловской области построят завод по производству ноутбуков и планшетов

Свердловская компания «ПО LIGA group» запустит в технопарке «Космос» завод по выпуску ноутбуков, планшетов, моноблоков и интерактивных сенсорных киосков. Соглашение подписано с институтом развития на форуме «Большой открытый диалог», сообщает департамент информационной политики.
«После запуска завода планируем выпускать 150–180 тысяч единиц техники в год. В линейке будет по два–три варианта каждой техники — с разными размерами дисплеев. Например, у моноблоков это диагональ в 21, 24 и 27 дюймов. У ноутбуков мы пока планируем 15 и 17», — поделился гендиректор LIGA group Алексей Лежнин. Технику выпустят в двух комплектациях: с отечественным и иностранным процессором.
Пока гаджеты будут создавать тестово, а к 2027 году, когда построят завод, запустят полноценное производство. LIGA group откроет сборочный цех, где планируют делать пластиковые корпуса для техники, а в перспективе — и материнские платы. Технику хотят продавать через крупные магазины электроники и передавать в бюджетные организации.
Объем инвестиций в новое предприятие оценивают в 100 млн рублей. Курировать проект будет Агентство по привлечению инвестиций.
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