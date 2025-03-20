20 марта 2025

В Свердловской области построят завод по производству ноутбуков и планшетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Планируется выпускать 150-180 тысяч единиц техники в год
Планируется выпускать 150-180 тысяч единиц техники в год Фото:

Свердловская компания «ПО LIGA group» запустит в технопарке «Космос» завод по выпуску ноутбуков, планшетов, моноблоков и интерактивных сенсорных киосков. Соглашение подписано с институтом развития на форуме «Большой открытый диалог», сообщает департамент информационной политики.

«После запуска завода планируем выпускать 150180 тысяч единиц техники в год. В линейке будет по дватри варианта каждой техники — с разными размерами дисплеев. Например, у моноблоков это диагональ в 21, 24 и 27 дюймов. У ноутбуков мы пока планируем 15 и 17», — поделился гендиректор LIGA group Алексей Лежнин. Технику выпустят в двух комплектациях: с отечественным и иностранным процессором.

Пока гаджеты будут создавать тестово, а к 2027 году, когда построят завод, запустят полноценное производство. LIGA group откроет сборочный цех, где планируют делать пластиковые корпуса для техники, а в перспективе — и материнские платы. Технику хотят продавать через крупные магазины электроники и передавать в бюджетные организации.

Объем инвестиций в новое предприятие оценивают в 100 млн рублей. Курировать проект будет Агентство по привлечению инвестиций.

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Свердловская компания «ПО LIGA group» запустит в технопарке «Космос» завод по выпуску ноутбуков, планшетов, моноблоков и интерактивных сенсорных киосков. Соглашение подписано с институтом развития на форуме «Большой открытый диалог», сообщает департамент информационной политики. «После запуска завода планируем выпускать 150– 180 тысяч единиц техники в год. В линейке будет по два– три варианта каждой техники — с разными размерами дисплеев. Например, у моноблоков это диагональ в 21, 24 и 27 дюймов. У ноутбуков мы пока планируем 15 и 17», — поделился гендиректор LIGA group Алексей Лежнин. Технику выпустят в двух комплектациях: с отечественным и иностранным процессором. Пока гаджеты будут создавать тестово, а к 2027 году, когда построят завод, запустят полноценное производство. LIGA group откроет сборочный цех, где планируют делать пластиковые корпуса для техники, а в перспективе — и материнские платы. Технику хотят продавать через крупные магазины электроники и передавать в бюджетные организации. Объем инвестиций в новое предприятие оценивают в 100 млн рублей. Курировать проект будет Агентство по привлечению инвестиций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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