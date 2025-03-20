Показатели цвета, запаха, клейковины и другие свойства выращенной в хозяйствах Челябинской области пшеницы проверят специалисты Россельхознадзора. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, мониторинг проведут бесплатно для всех желающих фермеров.
«Потребительские свойства челябинской пшеницы бесплатно исследуют подведомственные службе испытательные лаборатории и их филиалы. Полученные данные позволят планировать использование зерновой продукции на внутреннем и внешнем рынках», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.
В лабораториях будут исследоваться также такие параметры, как влажность, количество и качество клейковины. Мониторинг стартует в июне и продлится до декабря. Работу проведут в 68 регионах РФ.
Государственный мониторинг зерна помогает обеспечивать продовольственную безопасность страны и оптимизировать закупки в интервенционный фонд. Эта мера позволяет не только контролировать качество сельскохозяйственной продукции, но и планировать агропромышленное производство с учетом текущих потребностей рынка.
Чтобы принять участие в программе, не позднее пятого календарного дня после сбора урожая надо внести информацию о сформированной партии в информсистему «Зерно». После того, как испытательная лаборатория будет проинформирована о готовности к отбору проб, испытания начнутся. В Челябинской области их проведет ФГБУ «ВНИИЗЖ».
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