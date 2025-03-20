Ледоход в Сургуте начнется раньше срока

Ледоход на Оби в Сургуте прогнозируется в начале мая
Начало ледохода на Оби в Сургуте прогнозируется в начале мая. Смещение сроков на несколько дней связано с теплой и снежной зимой.
«Ожидается, что в этом году половодье будет раньше. Мои предположения — первая декада мая», — отметил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев в разговоре с журналистом «Сургутинформтв».
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе администрации Сургута. На момент публикации ответ не поступил.
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