20 марта 2025

Ледоход в Сургуте начнется раньше срока

Ледоход на Оби в Сургуте прогнозируется в начале мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледоход на Оби в Сургуте прогнозируется в начале мая
Ледоход на Оби в Сургуте прогнозируется в начале мая Фото:

Начало ледохода на Оби в Сургуте прогнозируется в начале мая. Смещение сроков на несколько дней связано с теплой и снежной зимой.

«Ожидается, что в этом году половодье будет раньше. Мои предположения — первая декада мая», — отметил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев в разговоре с журналистом «Сургутинформтв».

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе администрации Сургута. На момент публикации ответ не поступил.

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Начало ледохода на Оби в Сургуте прогнозируется в начале мая. Смещение сроков на несколько дней связано с теплой и снежной зимой. «Ожидается, что в этом году половодье будет раньше. Мои предположения — первая декада мая», — отметил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев в разговоре с журналистом «Сургутинформтв». URA.RU запросило комментарий в пресс-службе администрации Сургута. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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