20 марта 2025

Челябинский завод досрочно отгрузил трамваи в Ярославль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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За время действия контракта в Ярославль УКВЗ отправил 47 трамваев
За время действия контракта в Ярославль УКВЗ отправил 47 трамваев Фото:

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, Челябинская область), входящий в структуру госкорпорации «Роскосмос», досрочно отгрузил партию трамваев в Ярославль. Как сообщили в пресс-службе предприятия, в столицу региона поступило 20 вагонов.

«УКВЗ в рамках договора с концессионером „Мовиста Регионы Ярославль“ завершил отгрузку новой партии трамвайных вагонов в Ярославль. Всего в 2025 году по контракту изготовлено и досрочно отгружено 20 трамваев», — заявил производитель.

Характеристики трамваев УКВЗ позволяют транспортировать все группы населения, включая людей с ограниченными физическими возможностями. Вагоны обладают плавным ходом и широкими проходами.

С 2023 по 2025 годы в рамках договора с ООО «Мовиста Регионы Ярославль» УКВЗ изготовил 47 полностью низкопольных односекционных трамваев. Техника получила положительные отзывы от жителей и представителей эксплуатирующей организации. Новые трамваи выполнены в фирменных цветах ярославского городского транспорта. та.

Партию вагонов изготовитель отгрузил досрочно
Партию вагонов изготовитель отгрузил досрочно
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Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, Челябинская область), входящий в структуру госкорпорации «Роскосмос», досрочно отгрузил партию трамваев в Ярославль. Как сообщили в пресс-службе предприятия, в столицу региона поступило 20 вагонов. «УКВЗ в рамках договора с концессионером „Мовиста Регионы Ярославль“ завершил отгрузку новой партии трамвайных вагонов в Ярославль. Всего в 2025 году по контракту изготовлено и досрочно отгружено 20 трамваев», — заявил производитель. Характеристики трамваев УКВЗ позволяют транспортировать все группы населения, включая людей с ограниченными физическими возможностями. Вагоны обладают плавным ходом и широкими проходами. С 2023 по 2025 годы в рамках договора с ООО «Мовиста Регионы Ярославль» УКВЗ изготовил 47 полностью низкопольных односекционных трамваев. Техника получила положительные отзывы от жителей и представителей эксплуатирующей организации. Новые трамваи выполнены в фирменных цветах ярославского городского транспорта. та.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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