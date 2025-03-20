Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, Челябинская область), входящий в структуру госкорпорации «Роскосмос», досрочно отгрузил партию трамваев в Ярославль. Как сообщили в пресс-службе предприятия, в столицу региона поступило 20 вагонов.
«УКВЗ в рамках договора с концессионером „Мовиста Регионы Ярославль“ завершил отгрузку новой партии трамвайных вагонов в Ярославль. Всего в 2025 году по контракту изготовлено и досрочно отгружено 20 трамваев», — заявил производитель.
Характеристики трамваев УКВЗ позволяют транспортировать все группы населения, включая людей с ограниченными физическими возможностями. Вагоны обладают плавным ходом и широкими проходами.
С 2023 по 2025 годы в рамках договора с ООО «Мовиста Регионы Ярославль» УКВЗ изготовил 47 полностью низкопольных односекционных трамваев. Техника получила положительные отзывы от жителей и представителей эксплуатирующей организации. Новые трамваи выполнены в фирменных цветах ярославского городского транспорта. та.
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