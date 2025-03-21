СК направил в суд дело экс-начальника из Минобороны, арестованного за взятку

СК завершил расследование дела экс-начальника из МО, арестованного за взятку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
СК направил в суд дело в отношении экс-начальника вещевого управления Минобороны России Владислава Демчика
СК направил в суд дело в отношении экс-начальника вещевого управления Минобороны России Владислава Демчика Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Главное военное следственное управление СК России направило в суд уголовное дело против бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика и бывшего генерального директора АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова. Обвинения касаются получения и дачи взятки в крупном размере при исполнении государственных контрактов при Минобороны.

«Направлено в суд уголовное дело в отношении бывших начальника вещевого управления Минобороны России и генерального директора АО „Княгининская швейная фабрика“», — передает Следком в своем telegram-канале. Сообщение опубликовано в Telegram.

Согласно материалам дела, в период 2017 года, когда Минобороны России заключило более 20 контрактов с АО «Княгининская швейная фабрика», Демчик получил от Свистунова значительную взятку за покровительство в приемке продукции фабрики. В рамках расследования были проведены обыски, допросы свидетелей и осмотр документации.

Для обеспечения возможного взыскания штрафов и имущественных санкций на имущество Демчика и Свистунова наложен арест. Уголовное дело теперь будет рассмотрено Московским гарнизонным военным судом. Ранее СК завершил расследование дела экс-начальника из МО Демчика, арестованного за взятку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главное военное следственное управление СК России направило в суд уголовное дело против бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика и бывшего генерального директора АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова. Обвинения касаются получения и дачи взятки в крупном размере при исполнении государственных контрактов при Минобороны. «Направлено в суд уголовное дело в отношении бывших начальника вещевого управления Минобороны России и генерального директора АО „Княгининская швейная фабрика“», — передает Следком в своем telegram-канале. Сообщение опубликовано в Telegram. Согласно материалам дела, в период 2017 года, когда Минобороны России заключило более 20 контрактов с АО «Княгининская швейная фабрика», Демчик получил от Свистунова значительную взятку за покровительство в приемке продукции фабрики. В рамках расследования были проведены обыски, допросы свидетелей и осмотр документации. Для обеспечения возможного взыскания штрафов и имущественных санкций на имущество Демчика и Свистунова наложен арест. Уголовное дело теперь будет рассмотрено Московским гарнизонным военным судом. Ранее СК завершил расследование дела экс-начальника из МО Демчика, арестованного за взятку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...