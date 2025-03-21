СК направил в суд дело экс-начальника из Минобороны, арестованного за взятку

Главное военное следственное управление СК России направило в суд уголовное дело против бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика и бывшего генерального директора АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова. Обвинения касаются получения и дачи взятки в крупном размере при исполнении государственных контрактов при Минобороны.
«Направлено в суд уголовное дело в отношении бывших начальника вещевого управления Минобороны России и генерального директора АО „Княгининская швейная фабрика“», — передает Следком в своем telegram-канале. Сообщение опубликовано в Telegram.
Согласно материалам дела, в период 2017 года, когда Минобороны России заключило более 20 контрактов с АО «Княгининская швейная фабрика», Демчик получил от Свистунова значительную взятку за покровительство в приемке продукции фабрики. В рамках расследования были проведены обыски, допросы свидетелей и осмотр документации.
Для обеспечения возможного взыскания штрафов и имущественных санкций на имущество Демчика и Свистунова наложен арест. Уголовное дело теперь будет рассмотрено Московским гарнизонным военным судом. Ранее СК завершил расследование дела экс-начальника из МО Демчика, арестованного за взятку.
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