Глава швейной фабрики стал фигурантом дела о взятках в Минобороны

11 октября 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Александра Свистунова обвиняют в передаче взятки представителю Минобороны ради получения контракта Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении генерального директора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова. Последнего подозревают в даче крупной взятки при исполнении госконтракта с Минобороны РФ. Это не первое такое дело за последнее время. «Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО „Княгинская швейная фабрика“ Александра Свистунова. Он подозревается в даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения государственного контракта с Минобороны России», — передает СКР в своем telegram-канале. Суд постановил взять Свистунова под стражу. В рамках расследования дела выяснилось, что в 2017 году Свистунов передал бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России Владимиру Демчику взятку в размере четырех миллионов рублей. Гендиректор швейной фабрики хотел, чтобы его предприятие сделали соисполнителем госконтракта на поставки вещей для нужд военного ведомства. Сумма контракта составляла более 574 миллионов рублей. В прошлом Владимир Демчик уже был привлечен к ответственности. Его также обвиняли в получении взятки. За последнее время выявлено несколько уголовных дел, связанных с Минобороны РФ. Например, были арестованы представители компании «Пикет» за мошенничество при исполнении контракта с Минобороны на поставки бронежилетов. Отмечалось, что в деле могут фигурировать представители военного ведомства. Также в сентябре был арестован начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Денис Путилов. Его обвинили в получении взяток. Суд также продлил арест бывшему главному кадровику Минобороны Юрию Кузнецову, передает РАПСИ. Кроме того, экс-начальник одного из отделов Главного управления связи МО Сергей Слюсарь был также оштрафован за взятки, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении генерального директора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова. Последнего подозревают в даче крупной взятки при исполнении госконтракта с Минобороны РФ. Это не первое такое дело за последнее время. «Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО „Княгинская швейная фабрика“ Александра Свистунова. Он подозревается в даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения государственного контракта с Минобороны России», — передает СКР в своем telegram-канале. Суд постановил взять Свистунова под стражу. В рамках расследования дела выяснилось, что в 2017 году Свистунов передал бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России Владимиру Демчику взятку в размере четырех миллионов рублей. Гендиректор швейной фабрики хотел, чтобы его предприятие сделали соисполнителем госконтракта на поставки вещей для нужд военного ведомства. Сумма контракта составляла более 574 миллионов рублей. В прошлом Владимир Демчик уже был привлечен к ответственности. Его также обвиняли в получении взятки. За последнее время выявлено несколько уголовных дел, связанных с Минобороны РФ. Например, были арестованы представители компании «Пикет» за мошенничество при исполнении контракта с Минобороны на поставки бронежилетов. Отмечалось, что в деле могут фигурировать представители военного ведомства. Также в сентябре был арестован начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Денис Путилов. Его обвинили в получении взяток. Суд также продлил арест бывшему главному кадровику Минобороны Юрию Кузнецову, передает РАПСИ. Кроме того, экс-начальник одного из отделов Главного управления связи МО Сергей Слюсарь был также оштрафован за взятки, сообщает RT.