СК завершил расследование дела экс-начальника из МО, арестованного за взятку

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У экс-начальника имущественного отдела Минобороны РФ Владислава Демчика арестовали имущество за взятки
У экс-начальника имущественного отдела Минобороны РФ Владислава Демчика арестовали имущество за взятки Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Следственный комитет России завершил расследование по уголовному делу в отношении экс-начальника вещевого управления Минобороны России Владислава Демчика. Тот обвиняется в получении крупной взятки от гендиректора АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова при исполнении контракта с военным ведомством. Об этом сообщил Следком. 

«Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника вещевого управления Минобороны России и генерального директора АО „Княгинская швейная фабрика“», — отмечает ведомство в своем telegram-канале. Следствие подтвердило, что еще в 2017 году Демчик получил от Свистунова крупную взятку в размере четырех миллионов рублей за покровительство. Факт коррупции произошел в период, когда Минобороны РФ заключало контракты со швейной фабрикой для поставки имущества для нужд ВС РФ.

В настоящий момент на имущество Демчика, общей суммой около 100 миллионов рублей, наложен арест, передает РАПСИ. Также экс-начальника вещевого управления при Минобороны сейчас находится под домашним арестом. Кроме того, арестовано и имущество Свистунова, на сумму свыше 35 миллионов рублей. В отношении его уголовное дело завели в октябре, передает телеканал «Царьград». Сам Владимир Демчик в прошлом уже был привлечен к ответственности по обвинению в получении взятки. 

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Следственный комитет России завершил расследование по уголовному делу в отношении экс-начальника вещевого управления Минобороны России Владислава Демчика. Тот обвиняется в получении крупной взятки от гендиректора АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова при исполнении контракта с военным ведомством. Об этом сообщил Следком.  «Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника вещевого управления Минобороны России и генерального директора АО „Княгинская швейная фабрика“», — отмечает ведомство в своем telegram-канале. Следствие подтвердило, что еще в 2017 году Демчик получил от Свистунова крупную взятку в размере четырех миллионов рублей за покровительство. Факт коррупции произошел в период, когда Минобороны РФ заключало контракты со швейной фабрикой для поставки имущества для нужд ВС РФ. В настоящий момент на имущество Демчика, общей суммой около 100 миллионов рублей, наложен арест, передает РАПСИ. Также экс-начальника вещевого управления при Минобороны сейчас находится под домашним арестом. Кроме того, арестовано и имущество Свистунова, на сумму свыше 35 миллионов рублей. В отношении его уголовное дело завели в октябре, передает телеканал «Царьград». Сам Владимир Демчик в прошлом уже был привлечен к ответственности по обвинению в получении взятки. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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